Штраф до 5100 грн. или общественные работы. Рада ввела наказание за мобинг – травлю на рабочем месте

Согласно документу, мобинг в Украине сможет повлечь за собой наказание в виде наложения на граждан штрафа в размере от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1700-2550 грн, или общественные работы на срок от 30 до 50 часов.
Групповое или повторное нарушение предусматривает увеличение штрафа в интервале от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов (3400-5100 грн) или общественные работы от 40 до 60 часов.
Принятие соответствующего законопроекта №5749 в целом поддержали 290 народных депутатов, сообщается на сайте ВРУ.
16 ноября Рада приняла в целом и 22 ноября направила на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому законопроект №5748 о законодательном закреплении понятия "мобинг". Этот документ предлагает дополнить Кодекс законов о труде Украины новыми положениями и определить "мобинг" как деяния работодателя или отдельных работников трудового коллектива, которые направлены на унижение достоинства и чести работника, его профессиональной (деловой) репутации в форме психологического и/или экономического давления, в частности с применением средств электронных коммуникаций, создания в отношении него напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы, в том числе, что заставляет личность недооценивать собственную профессиональную пригодность.