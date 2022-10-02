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Система информирования населения от ГСЧС покрывает 67% абонентов

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Тестирование длилось с 7-го по 23 сентября
Тестирование длилось с 7-го по 23 сентября
Фото: dsns.gov.ua

Система информирования населения о чрезвычайных происшествиях от ГСЧС покрывает 67% абонентов мобильной связи в Украине, Об этом 29 сентября сообщил заместитель председателя ГСЧС по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Примуш, его цитирует пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что за время тестирования было отправлено восемь уведомлений в каждом регионе.

"Именно такое количество уведомлений объясняется тем, что мы отправляли их, выявляли недостатки, а затем тестировали, как эти недостатки были устранены", – объясняет представитель ГСЧС.

По словам Примуша, уже сейчас центр уведомлений полностью готов к работе.

"Уже сейчас можно сказать, что в начале тестирования покрытие абонентов составило 41%. Сейчас система достигла 67% покрытия, и это хороший показатель, учитывая скорость настройки. Также удалось настроить более старые модели телефонов, чтобы они могли принимать сигнал экстренных сообщений", – сказал он.

Отдельно специалисты проверили, как работает система с полной нагрузкой, то есть с одновременным отправлением сообщений по всей стране. Примуш отмечает, что, скорее всего, одновременно не придется сообщать все государство об экстренных ситуациях, а только по регионам.

Специалисты работают над тем, чтобы настроить операционные системы старшего поколения – 2015–2018 годов.

"Мы призываем жителей обновлять свои оперативные системы, чтобы они поддерживали вводимые новинки. Сейчас мы работаем над тем, чтобы уведомления приходили и на кнопочные телефоны, потому что часть владельцев таких телефонов еще не получают", – пояснил он.

Если у гражданина есть совсем устаревшая модель телефона, то он будет получать уведомления с помощью уже действующих систем.

Примуш подчеркнул, что ГСЧС не отслеживает местонахождение человека и не собирает его личные данные.

"Система работает по-другому, чем просто смс-оповещения. Мы просто отправляем сигнал на базовую станцию, а базовая станция уже отправляет его на телефон", – подчеркнул он.

Контекст:

С 7-го по 23 сентября в Украине проходило тестирование системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

После тестирования систему переведут в опытную эксплуатацию, она будет использоваться для передачи реальных сигналов об угрозах для украинцев.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, ГСЧС, телефоны, смартфон, чрезвычайная ситуация, тестирование
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