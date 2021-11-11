"Сколько бываю на пляже, никогда такого не видел". На побережье Азовского моря вынесло шаровидные водоросли

Шарики имеют разные размеры, они мягкие, лежат у кромки воды, куда их вынесло море.

"Воду впитывают, как губка, сколько бываю на пляже, никогда такого не видел", – рассказал местный житель.

Журналисты выяснили у специалистов, что на побережье вынесло шаровидные водоросли кладофора. Биологи Приазовского национального природного парка рассказали, что кладофора шаровидная – природный биофильтр. Водоросль состоит из тонких ветвящихся нитей. Это позволяет растению перемещаться по течению. Оно может долгое время обходиться без воды.

По словам ученых, зеленые шарики могут вырастать до 12–30 сантиметров, растут медленно – на четыре-пять миллиметров в год.

Фото: mv.org.ua