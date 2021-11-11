"Сколько бываю на пляже, никогда такого не видел". На побережье Азовского моря вынесло шаровидные водоросли

Шарики имеют разные размеры, они мягкие, лежат у кромки воды, куда их вынесло море.
"Воду впитывают, как губка, сколько бываю на пляже, никогда такого не видел", – рассказал местный житель.
Журналисты выяснили у специалистов, что на побережье вынесло шаровидные водоросли кладофора. Биологи Приазовского национального природного парка рассказали, что кладофора шаровидная – природный биофильтр. Водоросль состоит из тонких ветвящихся нитей. Это позволяет растению перемещаться по течению. Оно может долгое время обходиться без воды.
По словам ученых, зеленые шарики могут вырастать до 12–30 сантиметров, растут медленно – на четыре-пять миллиметров в год.
По данным "Википедии", в 2017 году в ряде районов побережья Азовского моря наблюдалось массовое размножение кладофоры.
В июле этого года побережье Азовского моря заполонили медузы. Коммунальщики вывозили их с пляжей на тракторах. Начальник научно-исследовательского отдела Приазовского национального парка Наталья Барабоха сказала, что одной из причин такого количества медуз являются изменения солености моря и климата.
Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух 9 сентября из-за нашествия медуз в регионе предложил подать против России иск. Нашествие медуз, по его мнению, стало результатом нарушения природного ландшафта Черного моря, причина которому – строительство Крымского моста.