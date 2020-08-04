Служащего Киевской ОГА задержали на взятке в 220 тыс. грн

Задержанный служащий Киевской ОГА требовал взятку от застройщика за несоздание искусственных препятствий при приеме выполненных работ.

Служащий был задержан в автомобиле заявителя во время получения последней части взятки Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины при получении взятки задержали инженера по техническому надзору департамента регионального развития Киевской областной государственной администрации. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба СБУ.

По данным досудебного расследования, служащий, ответственный за технадзор на объектах государственного строительства, планировал получить неправомерную выгоду при возведении школы в городе Вишневом Киево-Святошинского района. За несоздание искусственных препятствий при приеме выполненных работ и согласование документации в обход установленной процедуры он требовал от застройщика более 220 тыс. грн.

Инженер был задержан в автомобиле заявителя во время получения последней части взятки.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.