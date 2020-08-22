Служба внешней разведки Украины выпустила свой первый рекламный ролик. Видео
Служба внешней разведки Украины на своей странице в YouTube 20 августа опубликовала первый в истории рекламный ролик своей организации. По сюжету украинский шпион за границей выполняет задание по передаче файлов. За ним охотятся мужчины, но разведчик передает информацию и скрывается после погони и драки. Режиссером и продюсером ролика стал Евгений Соболев из группы B1S3 Crew. На своей странице в Facebook он рассказал, что к съемкам ролика не привлекали профессиональных актеров и его сняли без "огромного бюджета, половину которого все равно бы распилили на тендерах". Украинский певец Monatik бесплатно предоставил свой трек для видео, отметил Соболев.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.