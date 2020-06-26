ПОЛИТИКА Short News

Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июня уволил двух заместителей начальника Службы внешней разведки.

Соответствующие указы №247/2020 и №250/2020 и опубликованы на официальном сайте главы государства. В частности, от занимаемых должностей освобождены Екатерина Сляднева (это первая женщина в руководстве украинского разведоргана) и Сергей Трегубенко. Причины отставки в документах не указаны.

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