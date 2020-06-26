Зеленский уволил двух заместителей главы Службы внешней разведки

Соответствующие указы №247/2020 и №250/2020 и опубликованы на официальном сайте главы государства.
В частности, от занимаемых должностей освобождены Екатерина Сляднева (это первая женщина в руководстве украинского разведоргана) и Сергей Трегубенко. Причины отставки в документах не указаны.
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