Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Экс-глава Службы внешней разведки Гвоздь: Я считаю назначение Кондратюка весьма удачным

Эксперт по вопросам безопасности Виктор Гвоздь, который в 2014–2016 годах руководил Службой внешней разведки, заявил, что знает назначенного сегодня главой СВР Валерия Кондратюка более 20 лет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Виктор Гвоздь: Назначение Кондратюка свидетельствует о том, что в СВР пришел профессионал своего дела
Виктор Гвоздь: Назначение Кондратюка свидетельствует о том, что в СВР пришел профессионал своего дела
Фото: fakty.ua

Решение президента Владимира Зеленского о назначении Валерия Кондратюка на должность главы Службы внешней разведки – удачное, заявил в комментарии "РБК-Украина" эксперт по вопросам безопасности Виктор Гвоздь. Он в 2014–2016 годах сам занимал эту должность. 

"Назначение председателя СВР – непосредственное право президента Украины. Я считаю это назначение весьма удачным. Валерий Кондратюк имеет, безусловно, сильные стороны как руководитель Службы внешней разведки. Я знаю его более 20 лет. Он имеет специальное профессиональное образование, является кадровым офицером с большим опытом работы в спецслужбах в Украине и за рубежом, а также в Офисе президента. Таким образом, он работал и как соискатель разведывательной информации для государства, и как ее потребитель. События последних времен были довольно сложными для Украины, и назначение Кондратюка свидетельствует о том, что в СВР пришел профессионал своего дела", – сказал Гвоздь.

Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности председателя Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Валерия Кондратюка.

Кондратюк с 3 марта 2014-го по 28 июля 2015 года занимал должность начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины. До 15 октября 2016 года он работал начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. С 16 октября 2016 года он был заместителем главы Администрации Президента Украины, где отвечал за направление спецслужб.

Теги: Владимир Зеленский, Валерий Кондратюк, Служба внешней разведки, Виктор Гвоздь, назначение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Интервью с британским принцем Эндрю номинировано на премию BAFTA
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
Jerry Heil сфотографировалась на фоне продавца овощей. Певицу обвинили в хейте и некорректности
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
52-летний Пресняков показал пятилетнего сына
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
  Остапчук: Мне не стыдно быть счастливым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS