Сотрудника центрального аппарата СБУ задержали за сутенерство – Госбюро расследований

По данным Госбюро расследований, сотрудник центрального аппарата СБУ требовал от женщин, предоставлявших интимные услуги, плату за "крышевание".

Сотрудник центрального аппарата Службы безопасности Украины причастен к сутенерству. Об этом 22 июля проинформировали в Государственном бюро расследований (ГБР).

"Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве военной прокуратуры Центрального региона Украины разоблачило и прекратило противоправную деятельность сотрудника центрального аппарата Службы безопасности Украины, который занимался сутенерством. (...) 21 июля 2020 года следователи ГБР задержали сотрудника СБУ... после получения им очередной неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, "сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги, в качестве платы за "крышевание" их деятельности", а также получал плату за обеспечение рекламой на сайтах знакомств.

Задержанному планируют объявить подозрение по ч. 2 ст. 303 (сутенерство) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины и избрать меру пресечения.