Стало известно, сколько беженцев приняла Украина в 2021 году

В частности, обратились 546 граждан Афганистана, 104 гражданина Беларуси, 78 граждан Российской Федерации, 38 граждан Сирии.

Также в течение года в соответствии с решениями Госмигационной службы беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите, признаны 106 граждан Афганистана, 24 гражданина Беларуси, 68 граждан России, 58 граждан Сирии, сообщила Науменко.

"То есть мы предоставляем защиту иностранцам и лицам без гражданства, которые в этом нуждаются", – добавила глава Государственной миграционной службы.