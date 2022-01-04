Стало известно, сколько беженцев приняла Украина в 2021 году

В частности, обратились 546 граждан Афганистана, 104 гражданина Беларуси, 78 граждан Российской Федерации, 38 граждан Сирии.
Также в течение года в соответствии с решениями Госмигационной службы беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите, признаны 106 граждан Афганистана, 24 гражданина Беларуси, 68 граждан России, 58 граждан Сирии, сообщила Науменко.
"То есть мы предоставляем защиту иностранцам и лицам без гражданства, которые в этом нуждаются", – добавила глава Государственной миграционной службы.
По данным Госстата (.doc), за январь – октябрь 2021 года, миграционный прирост в Украине составил 15 473 человека (в 2020 году – 6 852).