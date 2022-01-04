Бесконтрольная миграция через Украину чревата потерей безвиза – глава Госмиграционной службы

"Существуют определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это же как раз одно из условий приостановления безвиза", – сказала Науменко.
Глава ГМС отметила, что Украина в такой ситуации будет выполнять обязательства по реадмиссии, однако будет возникать вопрос их размещения, идентификации и возвращения.
Кроме угрозы для безвизового режима, ситуация с мигрантами чревата для Украины тем, что, если мигранты отправятся в Евросоюз через Украину, это приведет к большой нагрузке на инфраструктуру, считает Науменко.
"В стране есть только три пункта содержания нелегальных мигрантов на 500–600 мест", – объяснила она.
В феврале 2017 года Совет Евросоюза утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами, согласно которому Евросоюз оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы.
11 мая официально вступил в силу безвизовый режим Украины с Европейским Союзом. Соглашение предусматривает безвизовый режим для украинцев при поездках в страны ЕС на 90 дней в течении срока 180 дней.
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.