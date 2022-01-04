Бесконтрольная миграция через Украину чревата потерей безвиза – глава Госмиграционной службы

"Существуют определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это же как раз одно из условий приостановления безвиза", – сказала Науменко.

Глава ГМС отметила, что Украина в такой ситуации будет выполнять обязательства по реадмиссии, однако будет возникать вопрос их размещения, идентификации и возвращения.

Кроме угрозы для безвизового режима, ситуация с мигрантами чревата для Украины тем, что, если мигранты отправятся в Евросоюз через Украину, это приведет к большой нагрузке на инфраструктуру, считает Науменко.

"В стране есть только три пункта содержания нелегальных мигрантов на 500–600 мест", – объяснила она.