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Бесконтрольная миграция через Украину чревата потерей безвиза – глава Госмиграционной службы

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Неконтролируемая миграция из Украины одно из условий приостановления безвизового режима
Неконтролируемая миграция из Украины – одно из условий приостановления безвизового режима
Фото: EPA

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом будет под угрозой, если нелегальные мигранты с Ближнего Востока отправятся из Беларуси в ЕС через территорию Украины. Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 4 января, заявила глава Государственной миграционной службы Украины (ГМС) Наталья Науменко.

"Существуют определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это же как раз одно из условий приостановления безвиза", – сказала Науменко.

Глава ГМС отметила, что Украина в такой ситуации будет выполнять обязательства по реадмиссии, однако будет возникать вопрос их размещения, идентификации и возвращения.

Кроме угрозы для безвизового режима, ситуация с мигрантами чревата для Украины тем, что, если мигранты отправятся в Евросоюз через Украину, это приведет к большой нагрузке на инфраструктуру, считает Науменко.

"В стране есть только три пункта содержания нелегальных мигрантов на 500–600 мест", – объяснила она.

Контекст:

В феврале 2017 года Совет Евросоюза утвердил механизм приостановления безвизовых режимов с третьими странами, согласно которому Евросоюз оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая превращается в источник миграционной угрозы.

11 мая официально вступил в силу безвизовый режим Украины с Европейским Союзом. Соглашение предусматривает безвизовый режим для украинцев при поездках в страны ЕС на 90 дней в течении срока 180 дней.  

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

Теги: Украина, Ближний Восток, Беларусь, миграция, беженцы, безвизовый режим, Государственная миграционная служба, мигранты, Евросоюз, Наталья Науменко
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