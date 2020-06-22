Суд приговорил лидера батальона ОУН Коханивского к условному сроку

Как пишет hromadske, приговор был объявлен 22 июня.
Требование гражданского иска о компенсации убытков было оставлено без рассмотрения, так как представители истца не являлись на заседания.
В 2016 году представители батальона ОУН забросали камнями отеделения "Сбербанка" и "Альфа-банка" в Киеве (оба финучреждения – с российским капиталом).
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