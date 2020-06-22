Суд приговорил лидера батальона ОУН Коханивского к условному сроку

Шевченковский райсуд Киева приговорил лидера Добровольческого движения ОУН Николая Коханивского к двум годам тюрьмы с отсрочкой выполнения наказания на два года по делу о погромах российских банков в 2016 году.

Как пишет hromadske, приговор был объявлен 22 июня.

Требование гражданского иска о компенсации убытков было оставлено без рассмотрения, так как представители истца не являлись на заседания.

В 2016 году представители батальона ОУН забросали камнями отеделения "Сбербанка" и "Альфа-банка" в Киеве (оба финучреждения – с российским капиталом).

Short News – новый проект интернет-издания "ГОРДОН". Для того, чтобы наши читатели имели возможность получить доступ к максимальному количеству важных, актуальных и проверенных новостей, наша редакция вводит новый формат коротких сообщений. Привычные расширенные новости, как и прежде, будут доступны на сайте в разделе "Новости".