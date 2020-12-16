Супрун предложила "декоммунизировать" домашние аптечки

Бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун посоветовала украинцам убрать из домашних аптечек горчичники, бальзам "Звездочка", оксолиновую мазь и мазь Вишневского. По словам экс-министра, эти препараты устарели и неэффективны.

У украинцев дома хранятся устаревшие препараты с недоказанной эффективностью, которым давно не место в аптечке современного человека. Об этом 16 декабря в Facebook написала бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун.

"Декоммунизация прошла по Украине, начавшись сносом памятников Ленина, запретами коммунистической символики и переименованием улиц, но остатки "советчины" живут в домашних аптечках украинцев. Загляните туда или запланируйте ревизию аптечки в ближайшее время", – предложила Супрун.

Она перечислила средства, от которых стоит избавиться: горчичники, оксолиновая мазь, йод, зеленка, перекись водорода, мазь Вишневского, бальзам "Звездочка", мумие.

Горчичники, по мнению Супрун, не помогут "прогреть" организм, "выгнать" болезнь, легче дышать или меньше кашлять.

"Адекватных научных доказательств такого эффекта горчичников не существует. Однако есть доказательства ожогов, которые они могут оставить на коже. Поэтому лучше горчицу использовать по назначению, употребляя в пищу. Другие способы – это пустая трата времени и усилий, что может еще и навредить здоровью", – подчеркнула она.

Еще один препарат, от которого нет пользы, по мнению бывшей и.о. министра, – мазь Вишневского .

"Мазь была изобретена в 1927 году советским хирургом Вишневским и широко применялась для лечения ран, ожогов, язв кожи и нагноений в военные годы. По сути, потому, что других лучших средств в то время не было. Затем эта мазь "мигрировала" в больницы и гражданские аптечки. Состав мази: березовый деготь и ксероформ (вещество, которое имеет как будто антисептическое действие, которое не доказано)", – сообщила она.

Супрун написала, что мазь после нанесения на рану покрывает ее слоем пленки, которая не дает влаге испаряться и нагревает это место.

"Это не просто не дает никакого лечебного эффекта, а наоборот, может вызвать ряд осложнений – нагрев тканей способствует росту и размножению бактерий, поэтому небольшой порез может превратиться в более опасную рану с нагноением. Ни один врач, который руководствуется принципами доказательной медицины, вам ее не посоветует", – уверена Супрун.

По ее словам, мазь применяют только в бывших странах СССР, при этом никаких научных исследований ее эффективности не существует.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации. Ими запрещается советская символика и осуждается коммунистический режим. 15 мая 2015 года законы подписал президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая того же года они вступили в силу. Согласно закону, должны быть переименованы все улицы и населенные пункты, названия которых связаны с коммунистическим режимом, а также демонтированы памятники тоталитарной эпохи.