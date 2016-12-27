Супрун: Скоро несчастные бумажные карточки пациента заменим современными электронными картами

В Украине уже началось внедрение электронной системы здравоохранения. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Faceook.

"Совсем скоро "несчастные бумажные карточки" заменим современными электронными картами пациента. Процесс внедрения электронной системы здравоохранения уже начат!" – написала и.о. министра.

Заместитель министра Павел Ковтонюк в эфире канала "Еспресо.TV" заявил, что сначала будет введена электронная запись к врачу.

"Сначала будем внедрять регистрацию пациента к врачу, то есть сформируем единый электронный реестр пациентов, врачей, учреждений здравоохранения. Далее – электронизация всего, что делает врач: направление и медицинская документация. Со временем – изображения и сложные обследования. Лет через пять вся информация должна быть в электронном виде", – сказал Ковтонюк.

В сентябре текущего года заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк сообщал, что с 2017 года Минздрав на практике начнет рассматривать систему государственного медстрахования.