ТЭС ДТЭК увеличили производство электроэнергии на 5 млн кВт сверх плана, чтобы не допустить отключений

По состоянию на утро 9 февраля работают в энергосистеме 28 энергоблоков теплоэлектростанций ДТЭК из 36 доступных.

Тепловые электростанции компании "ДТЭК Энерго" за предыдущие сутки (8 февраля) увеличили производство до 99,6 млн кВт-час, превысив плановый отпуск на 4,7 млн кВт-час, и обеспечив бесперебойность электроснабжения. Об этом говорится в сообщении компании.

"По состоянию на утро 9 февраля заявленная мощность работающих и резервных энергоблоков – 6081 МВт. Работают в энергосистеме 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК из 36 доступных", – сообщила компания.

Сверх планового графика на сутки по балансирующему рынку тепловая генерация ДТЭК 8 февраля получила команды от диспетчера на нагрузку в объеме 9,7 млн кВт-час, что на 2,9 млн кВт больше, чем днем ранее, сказано в заявлении.

По состоянию на утро 9 февраля краткосрочные ремонты оборудования проводят на девяти блоках.

"Термин "аварийное отключение блока" не означает потерю мощности блока и коллапс энергосистемы. Обычно это выход в ремонт на короткое время для устранения недочетов в работе, например, свищи поверхностей нагрева котлоагрегата и прочее, которые в том числе возникают из-за невозможности проведения полноценных ремонтов", – пояснили в компании.

В декабре-январе ТЭС ДТЭК работали на 20% выше прогнозного баланса Министерства энергетики, потому что энергоблоки атомных АЭС в разгар осенне-зимнего периода не вышли вовремя из ремонтов.