Титушко ненадолго назначили вице-президентом Федерации смешанных единоборств

Спортсмен Вадим Титушко пробыл на должности вице-президента Федерации смешанных единоборств Киевской области два дня. О том, что его уже уволили, сообщили в федерации.

Спортсмен Вадим Титушко был назначен вице-президентом Украинской федерации смешанных единоборств Киевской области, эта информация была размещена на странице "Смешанные единоборства" в Facebook 12 августа, а 14 августа ее удалили. Об этом сообщает LB.ua.

Сегодня федерация опубликовала пост, в котором сказано, что Титушко уже не имеет никакого отношения к федерации UF MMA.

"Краткосрочное назначение было сделано на местном уровне и отменено сразу же, как это стало известно руководству федерации", – отметили в спортивной организации.

По информации "Украинской правды", Титушко фигурирует в уголовном производстве, которое расследуется по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Временно исполняющий обязанности спикера МВД Ярослав Тракало сообщил, что Титушко отправлен под домашний арест.

Вадим Титушко стал известен в мае 2013 года: он и еще несколько человек напали на журналистов Владислава Соделя и Ольгу Сницарчук, которые освещали митинг оппозиционных партий. В августе того же года Титушко заключил мировое соглашение с пострадавшими, суд признал его виновным в хулиганстве и приговорил к трем годам условно.

Фамилия Титушко стала нарицательной: после этого инцидента титушками называют людей, которых используют в качестве подстрекателей и наемников для организации силовых провокаций, потасовок и других акций с применением физической силы.