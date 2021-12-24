Только 17% украинцев считают, что Украина движется правильным курсом – опрос

68,5% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении.

Авторы опроса отмечают, что эти результаты статистически значительно не отличаются от тех, которые были получены в декабре 2020 года – тогда эти показатели составляли соответственно 16,5% и 67%. А в декабре 2019 года они составляли соответственно 44% и 36%.

12% опрошенных, оценивая ситуацию в стране, считают, что "все не так плохо и жить можно", 44,5% – что "жить тяжело, но можно терпеть", а 39% – что "терпеть нынешнее положение уже просто невозможно".

Среди тех респондентов, которым денег не хватает даже на необходимые продукты, 63,5% отвечают, что "терпеть нынешнее положение уже просто невозможно", однако такой же ответ дают и 23,5% живущих обеспеченно. Считают в названных группах, что "все не так плохо и можно жить", соответственно 4% и 34% опрошенных.

Ответы на этот вопрос существенно отличаются в возрастных группах – если среди молодых людей от 18 до 29 лет 22% считают, что "все не так плохо и жить можно", а 27% – что "терпеть нынешнее положение уже просто невозможно", то среди тех, кому 60 и более лет – соответственно 6% и 50%.

Среди жителей разных регионов наиболее негативно настроены жители юга и востока (соответственно 48% и 45% отвечают, что "терпеть нынешнее положение уже просто невозможно"), тогда как на западе и в центре – соответственно 35,5% и 33%.

Инфографика: razumkov.org.ua

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 человек в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.