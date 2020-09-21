Украина и Турция хотят вместе развивать космическую индустрию

Украина вместе с Турцией усилят сотрудничество по созданию совместных программ в космической отрасли. Об этом рассказали в Кабинете Министров Украины 21 сентября по итогам встречи вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского и делегации Турции во главе с главой Национального космического агентства Турции Сердаром Гусейном Йылдырымом.
Отмечается, что турецкая делегация ознакомилась с возможностями основных предприятий Государственного космического агентства Украины. В частности, турки посетили конструкторское бюро "Южное" и "Южный машиностроительный завод" в Днепре.
В Кабмине подчеркнули, что стороны детально обсудили реальные пути объединения усилий Украины и Турции в разработке и серийном производстве космической техники.
Турция и Украина договаривались о сотрудничестве в космической сфере во время президентства Петра Порошенко. Тогда речь шла о договоренностях по многомиллиардной космической программе.
Южный машиностроительный завод имени Макарова занимается производством ракетно-космической техники и другой наукоемкой продукции.
16 сентября 2016 года во Французской Гвиане на космодроме Куру ракета-носитель Vega с украинским двигателем вывела на орбиту космические аппараты Google. Маршевый двигатель для четвертой ступени ракеты-носителя RD-868P был разработан конструкторским бюро "Южное" и изготовлен на "Южмаше".
В марте 2018 года появилась информация, что Государственное космическое агентство Украины предложило Австралии построить космодром на западе страны, у авиабазы Кертин.