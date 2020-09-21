Украина и Турция хотят вместе развивать космическую индустрию

Страны думают над совместным проектом по разработке и серийному производству космической техники.

Украина вместе с Турцией усилят сотрудничество по созданию совместных программ в космической отрасли. Об этом рассказали в Кабинете Министров Украины 21 сентября по итогам встречи вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского и делегации Турции во главе с главой Национального космического агентства Турции Сердаром Гусейном Йылдырымом.

Отмечается, что турецкая делегация ознакомилась с возможностями основных предприятий Государственного космического агентства Украины. В частности, турки посетили конструкторское бюро "Южное" и "Южный машиностроительный завод" в Днепре.

В Кабмине подчеркнули, что стороны детально обсудили реальные пути объединения усилий Украины и Турции в разработке и серийном производстве космической техники.

Турция и Украина договаривались о сотрудничестве в космической сфере во время президентства Петра Порошенко. Тогда речь шла о договоренностях по многомиллиардной космической программе.