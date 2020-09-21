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Украина и Турция хотят вместе развивать космическую индустрию

Страны думают над совместным проектом по разработке и серийному производству космической техники.

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"Южмаш" производит центральный блок первой ступени американского ракетоносителя &ldquo;Антарес&rdquo;
"Южмаш" производит центральный блок первой ступени американского ракетоносителя “Антарес” 
Фото: yuzhmash.com

Украина вместе с Турцией усилят сотрудничество по созданию совместных программ в космической отрасли. Об этом рассказали в Кабинете Министров Украины 21 сентября по итогам встречи вице-премьер-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского и делегации Турции во главе с главой Национального космического агентства Турции Сердаром Гусейном Йылдырымом. 

Отмечается, что турецкая делегация ознакомилась с возможностями основных предприятий Государственного космического агентства Украины. В частности, турки посетили конструкторское бюро "Южное" и "Южный машиностроительный завод" в Днепре.

В Кабмине подчеркнули, что стороны детально обсудили реальные пути объединения усилий Украины и Турции в разработке и серийном производстве космической техники.

Турция и Украина договаривались о сотрудничестве в космической сфере во время президентства Петра Порошенко. Тогда речь шла о договоренностях по многомиллиардной космической программе.

Южный машиностроительный завод имени Макарова занимается производством ракетно-космической техники и другой наукоемкой продукции. 

16 сентября 2016 года во Французской Гвиане на космодроме Куру ракета-носитель Vega с украинским двигателем вывела на орбиту космические аппараты Google. Маршевый двигатель для четвертой ступени ракеты-носителя RD-868P был разработан конструкторским бюро "Южное" и изготовлен на "Южмаше".

В марте 2018 года появилась информация, что Государственное космическое агентство Украины предложило Австралии построить космодром на западе страны, у авиабазы Кертин.

Теги: Украина, Турция, промышленность, Днепр, Олег Уруский, сотрудничество, Кабмин
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