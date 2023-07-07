Украина на фестивале Burning Man представит мемориал из противотанковых ежей

Семиметровый "Храм ежа" сделан из ржавого металла, а его "живот" наполнит сотня противотанковых ежей Фото: Yaroslav Korets / Facebook

Грантовые деньги на реализацию команда получила от организаторов фестиваля.

Семиметровый "Храм ежа" сделан из ржавого металла, а его "живот" наполнит сотня противотанковых ежей – на них разместят истории погибших воинов, героев и "просто друзей или близких, которых забрала война". Каркас инсталляции накроют военной пиксельной сеткой.

"Военный мемориал The Hedgehog Temple посвящен украинцам, которые уже никогда не смогут поехать на Burning Man, потому что их забрала война" – отметил Корец.

Все желающие могут прислать Корецу истории своих погибших на войне близких, их одежду, шевроны, украшения или что угодно, чтобы это разместили на противотанковых ежах внутри The Hedgehog Temple.