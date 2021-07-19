Украина вошла в топ-20 стран всемирного рейтинга благотворительности

В Украине появляется тренд на благотворительность, организации развиваются, а люди становятся более сознательными, отмечают в Zagoriy Foundation Фото: depositphotos.com

В таком же рейтинге за 2019 год Украина заняла 101-е место по уровню благотворительности. По словам директора Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко, пандемия СOVID-19 побудила людей помогать больше, население стало более эмпатичным и вовлеченным в проблемы других. Именно с этим она связывает тот факт, что за два последних года уровень благотворительности в Украине вырос.

"Конечно, международные данные и опыт коллег важны для понимания текущего состояния благотворительности в Украине и ее развития. Однако изменения происходят внутри страны, и каждый из нас может быть к ним причастен. Именно поэтому Zagoriy Foundation инициирует новое исследование о благотворительности в Украине. Данные, которые мы получаем в результате, помогают глубже понимать сферу, отслеживать тенденции благотворительности последних лет и положительно влиять на ее будущее", – цитирует Мазуренко пресс-служба Фонда.

Директор напомнила, что, по данным опубликованного на сайте Фонда исследования "Благотворительность глазами украинцев" от Zagoriy Foundation, около 60% украинцев делали добрые дела в 2019 году, большинство из них – женщины, средняя сумма взноса составляла 208 грн за квартал.

Осенью этого года Zagoriy Foundation представит исследование благотворительности за последние два года в Украине, сообщила она.

"Что мы узнаем? Кто является типичным благодетелем, как украинцы делают добрые дела, какова средняя сумма вклада, как люди выбирают фонды и организации. Мы сравним данные с исследованиями 2019 года, чтобы понять, как изменилась ситуация за последние три года. Уже по результатам предыдущих исследовательских работ мы видим: в Украине появляется тренд на благотворительность, организации развиваются, а люди становятся более сознательными. Но, несмотря на это, перед третьим сектором стоял ряд вызовов: повысить уровень доверия украинцев, рассказывать больше о своей деятельности, повысить узнаваемость. Удалось ли ему достичь таких целей? Узнаем уже осенью", – добавила Мазуренко.