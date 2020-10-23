ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Во время избирательной кампании благотворительные акции часто становятся инструментом агитации – исследование

Предвыборная благотворительность подрывает доверие людей к филантропии в целом, отмечают эксперты центра изучения общественного мнения "Социоинформ".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Организации, которые существуют давно, стараются не сотрудничать с политическими силами, подчеркивают исследователи
Организации, которые существуют давно, стараются не сотрудничать с политическими силами, подчеркивают исследователи
Фото: zagoriy.foundation

Политики перед выборами все чаще используют пандемию COVID-19 как инструмент дополнительной агитации для проведения благотворительных акций. Об этом идет речь в исследовании центра изучения общественного мнения "Социоинформ", проведенном по заказу фонда Zagoriy Foundation.

В документе говорится, что пандемия изменила подход политиков к проведению предвыборной агитации. Вместо концертов и других публичных мероприятий чаще проводятся благотворительные акции.

"Этому есть две основные причины: во-первых, из-за эпидемии COVID-19 и ее влияния на экономику увеличился запрос на благотворительную и гуманитарную помощь. Во-вторых, проводить привычную публичную агитацию (политические концерты, встречи и т.д.) пока опасно из-за роста заболеваемости. Итак, команды кандидатов прибегают к альтернативным методам агитации", – сообщают исследователи.

Также в предвыборный период активизировалась деятельность политических фондов. Кроме того, исследователи отметили значительный рост количества так называемых псевдоблаготворительных проектов.

"Некоторые политические силы имеют собственные благотворительные организации, деятельность которых становится заметной только в период выборов. Между агитационными кампаниями такие фонды существуют только на бумаге. Созданные под выборы фонды можно трактовать только как "псевдоблаготворительные". Эксперты отмечают, что созданные исключительно к выборам фонды и организации ориентированы не на помощь, а на привлечение голосов избирателей. Чтобы распознать такие организации, надо посмотреть их сайт, результаты в поисковике, сравнить деятельность в предвыборный период и во время него. У тех фондов, которые заслуживают доверия, есть четкая миссия, которой они следуют всегда. Если фонд занимается всем понемногу, однако не системно – есть смысл задуматься над реальной целью работы такой организации. Еще один признак искусственности – созданные под выборы фонды имеют слабую связь с аудиторией. Классический благотворительный фонд всегда имеет серьезные налаженные контакты с людьми, которым он помогает", – говорится в исследовательской статье.

Авторы исследования отмечают, что неполитические фонды могут сотрудничать с политиками, но тогда сотрудничество строится на партнерских началах. Организации могут получить финансирование от политических сил на существующие стратегические проекты, имеющие целью долговременный эффект, но не соглашаются на одноразовые акции, которые создаются исключительно для поиска симпатий электората.

"Даже в случае сотрудничества с политическими силами фонды, которые не созданы исключительно под выборы, рассказывают в основном о собственной деятельности и ее результатах, а не о спонсоре. Названия/имена доноров указываются в проекте, но основной фокус внимания приходится не на это, а на результаты и миссию", – сообщается в документе.

Респонденты, по данным исследователей, отмечают, что предвыборная благотворительность способна подрывать доверие к благотворительным фондам в целом. Именно поэтому организации, которые существуют давно, стараются не сотрудничать с политическими силами или делать это на четко прописанных партнерских началах, чтобы не дать использовать себя ради политического пиара.

"И во времена предвыборной гонки, и после них главным аргументом благотворителей против недоверия является прозрачная отчетность, четкая коммуникация и соблюдение собственной миссии. Потому что выборы проходят, а общественные вызовы остаются. Решать их эффективно можно только через системный подход к благотворительности и качественное развитие третьего сектора в Украине", – резюмируют авторы.

Исследование проводилось командой центра изучения общественного мнения "Социоинформ" в октябре 2020 года. Участие в нем приняли представители 20 благотворительных организаций из всех регионов Украины.

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году семьей Загорий, бенефициарами фармацевтической компании "Дарница". В фонде отмечают, что он системно реализует десятки благотворительных проектов, способствует развитию культуры меценатства и филантропии в Украине, а семья Загорий передает значительную часть своих доходов на благотворительные проекты в течение многих лет.

Также фонд является одним из инициаторов и провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрийВівторок – части зародившегося в США глобального благотворительного движения #GivingTuesday.

Теги: выборы, благотворительность, агитация, политика, благотворительный фонд , Глеб Загорий, Екатерина Загорий, пандемия, Zagoriy Foundation
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
Премьера новой "Блондинки в законе" перенесена на 2022 год – СМИ
Премьера новой "Блондинки в законе" перенесена на 2022 год – СМИ
Старший сын Бекхэмов отложил свадьбу – СМИ
Старший сын Бекхэмов отложил свадьбу – СМИ
"Карпатский феномен". Руслана обнародовала новые снимки, сделанные в Карпатах, и объявила о новом проекте в защиту лесов
"Карпатский феномен". Руслана обнародовала новые снимки, сделанные в Карпатах, и объявила о новом проекте в защиту лесов
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
  Приходько о Зеленском: Не хочу, чтобы обижался, но президент он мягкотелый
  Приходько о Зеленском: Не хочу, чтобы обижался, но президент он мягкотелый
"Любая женщина своих детей любит больше всего". Супруга Остапчука рассказала, как относится к материнству
"Любая женщина своих детей любит больше всего". Супруга Остапчука рассказала, как относится к материнству
"Плохо себя чувствуют и ждут результаты тестов". Полякова сообщила о переносе концерта из-за болезни участников коллектива
"Плохо себя чувствуют и ждут результаты тестов". Полякова сообщила о переносе концерта из-за болезни участников коллектива
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
Экс-нардеп Денисенко написал книгу "Политики не врут"
Экс-нардеп Денисенко написал книгу "Политики не врут" G
Виктория ВОРОНИНА
  Тина Кароль назвала имя своей фаворитки на проекте "Танцы со звездами"
  Тина Кароль назвала имя своей фаворитки на проекте "Танцы со звездами"
"Горяча и бешена","Шикарнейшая фигура". Loboda позировала в раздельном купальнике
"Горяча и бешена","Шикарнейшая фигура". Loboda позировала в раздельном купальнике
  Гранде сыграла президента США в клипе на сингл Positions. Видео
  Гранде сыграла президента США в клипе на сингл Positions. Видео
"У него такой добрый и искренний взгляд". Алла Мазур показала, как развлекалась с сыном
"У него такой добрый и искренний взгляд". Алла Мазур показала, как развлекалась с сыном
"Хватает "доброжелателей". Дикусар показал, как занимается в тренажерном зале
"Хватает "доброжелателей". Дикусар показал, как занимается в тренажерном зале
 
 
 
 
 
 
Популярно в Бульваре
  Продюсер "Танцев со звездами" рассказал о гонорарах участников шоу
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал о гонорарах участников шоу
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
"У Кристинки ни жиринки". Подписчики Галкина с его подачи обсуждают новый образ Орбакайте
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
"П...дор – это вы!" Харламов обнародовал запись разговора с телефонными мошенниками
"Вижу сосок", "Сиськи". Каменских снялась под душем
"Вижу сосок", "Сиськи". Каменских снялась под душем
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
Генпродюсер "1+1" рассказал, что будет в эфире канала в новогоднюю ночь
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
В ночь на 25 октября Украина перейдет на зимнее время. Куда переводить стрелки часов
Подольская родила. Пресняков показал первое фото новорожденного
Подольская родила. Пресняков показал первое фото новорожденного
Ефремов: Я прекращаю все свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца
Ефремов: Я прекращаю все свои отношения с алкоголем, который довел меня до столь печального конца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS