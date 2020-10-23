Во время избирательной кампании благотворительные акции часто становятся инструментом агитации – исследование

Предвыборная благотворительность подрывает доверие людей к филантропии в целом, отмечают эксперты центра изучения общественного мнения "Социоинформ".

Политики перед выборами все чаще используют пандемию COVID-19 как инструмент дополнительной агитации для проведения благотворительных акций. Об этом идет речь в исследовании центра изучения общественного мнения "Социоинформ", проведенном по заказу фонда Zagoriy Foundation.

В документе говорится, что пандемия изменила подход политиков к проведению предвыборной агитации. Вместо концертов и других публичных мероприятий чаще проводятся благотворительные акции.

"Этому есть две основные причины: во-первых, из-за эпидемии COVID-19 и ее влияния на экономику увеличился запрос на благотворительную и гуманитарную помощь. Во-вторых, проводить привычную публичную агитацию (политические концерты, встречи и т.д.) пока опасно из-за роста заболеваемости. Итак, команды кандидатов прибегают к альтернативным методам агитации", – сообщают исследователи.

Также в предвыборный период активизировалась деятельность политических фондов. Кроме того, исследователи отметили значительный рост количества так называемых псевдоблаготворительных проектов.

"Некоторые политические силы имеют собственные благотворительные организации, деятельность которых становится заметной только в период выборов. Между агитационными кампаниями такие фонды существуют только на бумаге. Созданные под выборы фонды можно трактовать только как "псевдоблаготворительные". Эксперты отмечают, что созданные исключительно к выборам фонды и организации ориентированы не на помощь, а на привлечение голосов избирателей. Чтобы распознать такие организации, надо посмотреть их сайт, результаты в поисковике, сравнить деятельность в предвыборный период и во время него. У тех фондов, которые заслуживают доверия, есть четкая миссия, которой они следуют всегда. Если фонд занимается всем понемногу, однако не системно – есть смысл задуматься над реальной целью работы такой организации. Еще один признак искусственности – созданные под выборы фонды имеют слабую связь с аудиторией. Классический благотворительный фонд всегда имеет серьезные налаженные контакты с людьми, которым он помогает", – говорится в исследовательской статье.

Авторы исследования отмечают, что неполитические фонды могут сотрудничать с политиками, но тогда сотрудничество строится на партнерских началах. Организации могут получить финансирование от политических сил на существующие стратегические проекты, имеющие целью долговременный эффект, но не соглашаются на одноразовые акции, которые создаются исключительно для поиска симпатий электората.

"Даже в случае сотрудничества с политическими силами фонды, которые не созданы исключительно под выборы, рассказывают в основном о собственной деятельности и ее результатах, а не о спонсоре. Названия/имена доноров указываются в проекте, но основной фокус внимания приходится не на это, а на результаты и миссию", – сообщается в документе.

Респонденты, по данным исследователей, отмечают, что предвыборная благотворительность способна подрывать доверие к благотворительным фондам в целом. Именно поэтому организации, которые существуют давно, стараются не сотрудничать с политическими силами или делать это на четко прописанных партнерских началах, чтобы не дать использовать себя ради политического пиара.

"И во времена предвыборной гонки, и после них главным аргументом благотворителей против недоверия является прозрачная отчетность, четкая коммуникация и соблюдение собственной миссии. Потому что выборы проходят, а общественные вызовы остаются. Решать их эффективно можно только через системный подход к благотворительности и качественное развитие третьего сектора в Украине", – резюмируют авторы.

Исследование проводилось командой центра изучения общественного мнения "Социоинформ" в октябре 2020 года. Участие в нем приняли представители 20 благотворительных организаций из всех регионов Украины.

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году семьей Загорий, бенефициарами фармацевтической компании "Дарница". В фонде отмечают, что он системно реализует десятки благотворительных проектов, способствует развитию культуры меценатства и филантропии в Украине, а семья Загорий передает значительную часть своих доходов на благотворительные проекты в течение многих лет.

Также фонд является одним из инициаторов и провайдером Всеукраинского дня добрых дел #ЩедрийВівторок – части зародившегося в США глобального благотворительного движения #GivingTuesday.