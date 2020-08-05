Zagoriy Foundation объявил конкурс грантов, направленных на развитие культуры благотворительности в Украине

Размер гранта составит до 300 тыс. грн, подать заявку можно до 1 сентября этого года.

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation объявил конкурс "Инновационные идеи развития культуры благотворительности" – получить грант могут проекты, которые способствуют формированию культуры благотворительности в Украине путем внедрения учебных программ, новых подходов и привлечения людей к благотворительности, сообщает сайт организации.

Подать заявку могут проекты, которые посвящены таким темам:

сплоченность, мобилизация общества и межведомственного сотрудничества для развития благотворительности;

просвещение в сфере благотворительности;

популяризация благотворительности.

Участвовать могут общественные организации, в том числе союзы, ассоциации и другие объединения, благотворительные фонды. Размер гранта составит до 300 тыс. грн, заявки принимаются до 1 сентября 2020 года. Они будут рассмотрены в течение четырех недель, отметили в Zagoriy Foundation.

"Инновации помогают не только решать текущие общественные вызовы, а работать на опережение, уменьшая их проявление в будущем. Мы ищем проекты, способные вывести культуру благотворительности на качественно новый уровень", – отметила директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко.

Zagoriy Foundation – семейный благотворительный фонд, основанный в 2015 году Глебом, Катериной и Владимиром Загориями.