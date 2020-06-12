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Всемирный день вязания на публике: кто и когда придумал этот праздник и как его отмечают

Каждую вторую субботу июня во всем мире отмечается День вязания на публике – World Wide Knit in Public Day.

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Всемирный день вязания на публике отмечают жители более чем 50 стран мира
Всемирный день вязания на публике отмечают жители более чем 50 стран мира
Фото: depositphotos.com

Всемирный день вязания на публике – праздник неофициальный, но географически он охватил разные страны мира, в которых есть любители вязать крючком или спицами.

День вязания на публике основала в 2005 году француженка Даниэль Лендес. На то время девушке было 22 года. Она организовала собрание по интересам в одном из парков города. Позже об этой встрече рассказали в соцсетях и СМИ. И постепенно люди в других городах и странах также начали собираться вместе за любимым занятием. А поскольку первая встреча проходила во вторую июньскую субботу, именно такую "плавающую" дату взяли за основу.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Изначально встречи для совместного вязания были приятным времяпрепровождением за неспешными беседами, но со временем приобрели социальный характер. Участники встреч передают готовые изделия детским домам, пожилым людям или тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Члены сообществ вязальщиков по всему миру на протяжении года устраивают акции и флешмобы с целью помощи нуждающимся, и ко второй субботе июня отправляют посылки в благотворительные фонды.

У Всемирного дня вязания на публике есть своя эмблема. Это изображение двух вязальных спиц на фоне земного шара, олицетворяющего клубок. По окружности изображение сопровождает название праздника на английском языке – World Wide Knit in Public Day.

Фото: World Wide Knit in Public Day - the official site / Facebook
Фото: World Wide Knit in Public Day - the official site / Facebook

Активисты, которые приобщаются к флешмобам в этот день, являются представителями более чем 50 стран. Участниками становятся как мужчины, так и женщины, взрослые и дети.

Праздник отмечают и в Украине. Люди публикуют объявления с координатами встреч в соцсетях. Вход на мероприятия, как правило, свободный. Такие встречи уже проходили в Киеве, Львове и Чернигове.

В День вязания на публике проводят ярмарки, устраивают выставки и показы мод, любители вязания обмениваются друг с другом опытом, материалами для своего хобби и вязальными схемами.

Теги: Франция, выставка, праздники, благотворительность, соцсети, интересное, творчество, встреча, хобби
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