Всемирный день вязания на публике: кто и когда придумал этот праздник и как его отмечают

Всемирный день вязания на публике – праздник неофициальный, но географически он охватил разные страны мира, в которых есть любители вязать крючком или спицами.

День вязания на публике основала в 2005 году француженка Даниэль Лендес. На то время девушке было 22 года. Она организовала собрание по интересам в одном из парков города. Позже об этой встрече рассказали в соцсетях и СМИ. И постепенно люди в других городах и странах также начали собираться вместе за любимым занятием. А поскольку первая встреча проходила во вторую июньскую субботу, именно такую "плавающую" дату взяли за основу.

Изначально встречи для совместного вязания были приятным времяпрепровождением за неспешными беседами, но со временем приобрели социальный характер. Участники встреч передают готовые изделия детским домам, пожилым людям или тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Члены сообществ вязальщиков по всему миру на протяжении года устраивают акции и флешмобы с целью помощи нуждающимся, и ко второй субботе июня отправляют посылки в благотворительные фонды.

У Всемирного дня вязания на публике есть своя эмблема. Это изображение двух вязальных спиц на фоне земного шара, олицетворяющего клубок. По окружности изображение сопровождает название праздника на английском языке – World Wide Knit in Public Day.