Украина вводит подготовительные курсы для абитуриентов со временно оккупированных территорий

В бюджете Минреинтеграции Украины заложено около 130 млн грн на подготовительные курсы и другие программы реинтеграции молодежи со временно оккупированных территорий.

Подготовительные курсы в этом году будут действовать на базе семи учебных заведений Фото: depositphotos.com

Украина в 2021 году вводит пилотный проект специальных подготовительных курсов для абитуриентов со временно оккупированных территории Донбасса и Крыма. Об этом 21 января на пресс-конференции в Киеве сообщила исполнительный директор общественной организации "Фонд "Открытая политика" Ирина Жданова, видео опубликовано на YouTube-канале агентства "Интерфакс-Украина".

По ее словам, уже приняты соответствующие изменения в закон "О высшем образовании", а в бюджете Минреинтеграции заложено около 130 млн грн на подготовительные курсы и другие программы реинтеграции молодежи со временно оккупированных территорий.

Подготовительные курсы в этом году будут действовать на базе семи учебных заведений:

Донецкий национальный технический университет (город Покровск);

Таврический национальный университет имени Вернадского (Киев);

Херсонский государственный университет;

Восточноукраинский национальный университет имени Даля;

Луганский национальный университет имени Шевченко;

Национальный педагогический университет имени Драгоманова;

Мариупольский государственный университет.

Начиная уже с января подготовительные курсы будут проходить дистанционно, учитывая карантин. С октября Минреинтеграции планирует переводить их на дневную форму обучения. Количество учебных заведений, на базе которых будут проходить курсы, со временем планируется увеличивать.

Как сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко, в прошлом году через образовательные центры "Крым – Украина" поступило 397 человек, "Донбасс – Украина" – 1629 человек. Это самые большие показатели за последние пять лет. Рекордсменом по количеству детей со временно оккупированных территорий является Восточноукраинский национальный университет имени Даля, куда поступило 180 человек.