В Минобразования Украины утвердили условия приема в университеты в 2021 году

В 2021 году в Украине планируют начать вступительную кампанию в июле, чтобы и абитуриенты, и члены приемных комиссий смогли отдохнуть перед началом нового учебного года, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

В 2021 году в Украине можно будет подавать документы на зачисление дистанционно Фото: depositphotos.com

В Министерстве образования и науки Украины 15 октября утвердили условия приема на обучение в высших учебных заведених в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Планируем провести следующую вступительную кампанию в июля 2021 года, чтобы и абитуриенты, и члены приемных комиссий смогли отдохнуть перед началом нового учебного года. Поскольку еще не известно, как будет развиваться ситуация с распространением коронавируса, почти все поступающие (в том числе на базе образовательно-квалификационного уровня “младший специалист”) смогут подавать заявления на вступление в электронном виде", – заявил врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В МОН уточнили, что все поступающие смогут подавать заявления на вступление в электронном виде. Для регистрации электронного кабинета необходимо будет иметь хотя бы один сертификат ВНО и документ о полном общем среднем образовании, изготовленный в Украине.

В 2021 году планируют создать возможность для абитуриентов подавать документы на зачисление дистанционно (через электронный кабинет с использованием е-подписи) и расширить перечень предметов ВНО, которые могут использоваться как третий конкурсный предмет.

Для всех специальностей станет обязательным единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку. Вузы смогут увеличить вес балла за профессиональное испытание, оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%, отметили в ведомстве.

В новом году поступающие в магистратуру смогут использовать результаты ЕВЭ 2020 и 2021 года, а результаты единого профессионального вступительного испытания – только 2021 года.