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ОБЩЕСТВО

Украинские больницы впервые получили препарат Spinraza для лечения детей со СМА

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Минздрав сообщил о получении препарата для лечения детей с редким заболеванием
Минздрав сообщил о получении препарата для лечения детей с редким заболеванием
Фото: depositphotos.com

Минздрав Украины впервые получил препарат Spinraza для лечения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Об этом сообщила пресс-служба Минздрава 4 июля.

Более 150 флаконов препарата получили 13 украинских больниц. Один флакон стоит более $100 тыс.

Замминистра здравоохранения Мария Корчевич рассказала, что украинские больницы впервые получили бесплатно эти лекарства.

"Сегодня без преувеличения важный день в истории украинской медицины. Мы не просто получили дорогостоящие лекарства, которых никогда раньше не было в Украине. Мы получили самое ценное – возможность сохранить жизнь детей, страдающих редкими орфанными заболеваниями. Мы благодарим доноров, которые подарили для наших детей этот шанс на жизнь", – сказала она.

В Минздраве отметили, что в Украине диагноз СМА подтвержден у более чем 200 детей.

Контекст:

Спинальная мышечная атрофия – редкое генетическое заболевание, приводящее к слабости и атрофии мышц. 

Spinraza  препарат, зарегистрированный компанией Biogen (США), который вводят с помощью инъекции непосредственно в спинномозговую жидкость через поясницу. Поддерживающие инъекции нужно делать на протяжении всей жизни.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: лекарства, дети, болезнь, Минздрав
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