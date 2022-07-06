Украинские больницы впервые получили препарат Spinraza для лечения детей со СМА

Более 150 флаконов препарата получили 13 украинских больниц. Один флакон стоит более $100 тыс.
Замминистра здравоохранения Мария Корчевич рассказала, что украинские больницы впервые получили бесплатно эти лекарства.
"Сегодня без преувеличения важный день в истории украинской медицины. Мы не просто получили дорогостоящие лекарства, которых никогда раньше не было в Украине. Мы получили самое ценное – возможность сохранить жизнь детей, страдающих редкими орфанными заболеваниями. Мы благодарим доноров, которые подарили для наших детей этот шанс на жизнь", – сказала она.
В Минздраве отметили, что в Украине диагноз СМА подтвержден у более чем 200 детей.
Спинальная мышечная атрофия – редкое генетическое заболевание, приводящее к слабости и атрофии мышц.
Spinraza – препарат, зарегистрированный компанией Biogen (США), который вводят с помощью инъекции непосредственно в спинномозговую жидкость через поясницу. Поддерживающие инъекции нужно делать на протяжении всей жизни.