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Украинские киберполицейские обезвредили сеть VPN-сервиса, который использовался для атак вирусами

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По результатам операции киберполицейских инфраструктура сети VPN-сервиса была заблокирована
По результатам операции киберполицейских инфраструктура сети VPN-сервиса была заблокирована
Фото: mvs.gov.ua

В ходе международной операции украинские киберполицейские обезвредили сеть VPN-сервиса. Злоумышленники использовали ее для атак вирусами-шифровальщиками, сообщила пресс-служба МВД.

Проводили спецоперацию украинские полицейские вместе с коллегами-правоохранителями из Германии, Нидерландов, Канады, Чешской Республики, Франции, Венгрии, Латвии, Великобритании и США, под руководством Европола и Евроюста.

Правоохранители заинтересовались провайдером после того, как многочисленные расследования подтвердили использование преступниками указанного VPN-сервиса для контроля бот-сетей и распространения вредоносных программ.

VPN-сервис предлагал услуги на основе технологии OpenVPN и 2048-битного шифрования для маскировки IP-адресов и обеспечения анонимности в интернете.

Сервис пользовался популярностью среди киберпреступников, отмечают полицейские. В частности, на территории Германии установлено более 150 фактов заражения вирусом типа ransomware, который распространялся с использованием указанного VPN-сервиса. Потерпевшие уплатили хакерам около 60 млн выкупа.

По результатам операции инфраструктура сети, которая размещалась на 15 серверах в 10 странах, в том числе в Украине, заблокирована.

Правоохранители устанавливают причастных к атакам вирусами-шифровальщиками с использованием заблокированного VPN-сервиса.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, Германия, Украина, Латвия, Чехия, Франция, Великобритания, хакеры, Канада, Нидерланды, Венгрия, Европол, киберпреступность, Евроюст, VPN
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