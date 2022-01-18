Украинские киберполицейские обезвредили сеть VPN-сервиса, который использовался для атак вирусами

По результатам операции киберполицейских инфраструктура сети VPN-сервиса была заблокирована Фото: mvs.gov.ua

Проводили спецоперацию украинские полицейские вместе с коллегами-правоохранителями из Германии, Нидерландов, Канады, Чешской Республики, Франции, Венгрии, Латвии, Великобритании и США, под руководством Европола и Евроюста.

Правоохранители заинтересовались провайдером после того, как многочисленные расследования подтвердили использование преступниками указанного VPN-сервиса для контроля бот-сетей и распространения вредоносных программ.

VPN-сервис предлагал услуги на основе технологии OpenVPN и 2048-битного шифрования для маскировки IP-адресов и обеспечения анонимности в интернете.

Сервис пользовался популярностью среди киберпреступников, отмечают полицейские. В частности, на территории Германии установлено более 150 фактов заражения вирусом типа ransomware, который распространялся с использованием указанного VPN-сервиса. Потерпевшие уплатили хакерам около €60 млн выкупа.

По результатам операции инфраструктура сети, которая размещалась на 15 серверах в 10 странах, в том числе в Украине, заблокирована.

Правоохранители устанавливают причастных к атакам вирусами-шифровальщиками с использованием заблокированного VPN-сервиса.