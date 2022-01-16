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ФСБ России заявила о задержании членов хакерской группы REvil по запросу США. В Белом доме прокомментировали

ФСБ заявила о ликвидации группы REvil
ФСБ заявила о ликвидации группы REvil
Фото: depositphotos.com

Федеральная служба безопасности России 14 января заявила о задержании преступного сообщества хакеров REvil. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Основанием для разыскных мероприятий, по данным спецслужбы, послужило "обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование".

"ФСБ России установлен полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей, осуществлено документирование противоправной деятельности. С целью реализации преступного замысла указанные лица разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в сети интернет", – заявили в ФСБ.

В спецслужбе заявили, что по 25 адресам по местам пребывания 14 подозреваемых изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также компьютерную технику, криптокошельки, 20 автомобилей премиум-класса, "приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем".

Задержанным предъявили подозрение по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса РФ (неправомерный оборот средств платежей).

"В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована. Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы", – говорится в сообщении.

Личности задержанных не раскрывались. Но, как отмечает "Радио Свобода", 14 января стало известно, что Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца до 13 марта задержанных по запросу США предполагаемых хакеров из REvil, россиян Романа Муромского и Андрея Бессонова.

Старший чиновник Белого дома по кибербезопасности во время пресс-колла 14 января заявил, что США "приветствуют, что Кремль предпринимает правоохранительные меры для борьбы с программами-вымогателями, исходящими из его границ".

"Насколько мы понимаем, один из арестованных сегодня человек несет ответственность за нападение на Colonial Pipeline прошлой весной. Мы стремимся к тому, чтобы те, кто проводил атаки программ-вымогателей против американцев, предстали перед судом, в том числе те, кто проводил эти атаки на JBS, Colonial Pipeline и Kaseya. Я также хочу внести ясность: на наш взгляд, это не связано с тем, что происходит с Россией и Украиной. Я не говорю о мотивах Кремля, но мы довольны этими первоначальными действиями", – сказал он.

Чиновник сообщил, что в июне 2021 года президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин создали группу экспертов Белого дома и Кремля по программам-вымогателям

"Мы встречались в рамках этого канала и обсуждали необходимость принятия Россией мер против преступников-вымогателей, действующих внутри их границ. Мы также поделились информацией о лицах, действующих из России, которые осуществили подрывные атаки на важнейшую инфраструктуру США", – рассказал он.

Чиновник заявил, что в США ожидают судебного преследования задержанных российским государством в рамках его правовой системы.

"Мы ожидаем, что Россия объявит об арестах и что Россия будет возбуждать судебные иски в рамках своей собственной системы против этих преступников за преступления, которые они совершили. Таковы наши ожидания. И действительно, по вашему мнению, мы ожидаем, что они предстанут перед правосудием не только за свои прошлые преступления, но и для предотвращения будущих", – добавил он.

Группировка REvil совершала кибератаки на компании с помощью программ, шифрующих их данные, а потом требовала выкуп за возврат доступа к ним.

Контекст:

9 мая стало известно о кибератаке на Colonial Pipeline. Этот трубопровод транспортирует 45% дизельного топлива, керосина и бензина на восточное побережье США. Из-за кибератаки его работа была заблокирована до 13 мая. По данным СМИ, Colonial Pipeline выплатила устроившим кибератаку хакерам $5 млн выкупа.

ФБР подтвердило, что хакерскую атаку на Colonial Pipeline провела группировка Darkside. "Есть веские основания полагать, что преступники, совершившие нападение, живут в России", – заявил Байден. Он отметил, что ФБР не считает причастными к атаке правительство или президента РФ.

Путин заявил, что РФ не имеет отношения к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline. Он также сказал, что России нет в списке стран, из которых осуществляется наибольшее число кибератак в мире.

Байден 16 июня после встречи с Путиным сообщил, что передал ему перечень из 16 критически важных секторов, которые должны быть защищены от кибератак.

2 июля произошла кибератака на производителя программного обеспечения Kaseya, которая затронула более 1000 предприятий в различных странах мира. В частности, она задела крупнейшую сеть продуктовых супермаркетов в Швеции Coop, а в Германии пострадала IT-компания с тысячами клиентов. Всего от атаки пострадали предприятия в 17 странах, сообщило Associated Press.

После атаки хакеры REvil потребовали $70 млн за разблокировку поврежденных систем.

Президент США Джо Байден поручил разведке изучить, кто стоит за кибератакой на Kaseya. Он пригрозил России ответом, если она окажется причастной.

После разговора Байдена с Путиным в июле 2021 года из DarkNet исчезли сайты, связанные с хакерской группировкой REvil.

8 ноября минфин США внес в санкционный список гражданина Украины Ярослава Васинского за организацию кибератак на американские компании в составе группировки REvil. В тот же день директор ФБР Кристофер Рэй сообщил, что Васинский был задержан в Польше, где он ожидает экстрадиции в Соединенные Штаты.

Госдепартамент США обещал вознаграждение в размере $10 млн за информацию о руководителях группировки REvil и их местонахождении.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, хакеры, ФСБ, Белый дом, REvil
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