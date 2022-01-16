ФСБ России заявила о задержании членов хакерской группы REvil по запросу США. В Белом доме прокомментировали

Основанием для разыскных мероприятий, по данным спецслужбы, послужило "обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование".

"ФСБ России установлен полный состав преступного сообщества REvil и причастность его членов к неправомерному обороту средств платежей, осуществлено документирование противоправной деятельности. С целью реализации преступного замысла указанные лица разработали вредоносное программное обеспечение, организовали хищение денежных средств с банковских счетов иностранных граждан и их обналичивание, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в сети интернет", – заявили в ФСБ.

В спецслужбе заявили, что по 25 адресам по местам пребывания 14 подозреваемых изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе в криптовалюте, $600 тыс., €500 тыс., а также компьютерную технику, криптокошельки, 20 автомобилей премиум-класса, "приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем".

Задержанным предъявили подозрение по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса РФ (неправомерный оборот средств платежей).

"В результате совместных действий ФСБ и МВД России организованное преступное сообщество прекратило существование, используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована. Представители компетентных органов США о результатах проведенной операции проинформированы", – говорится в сообщении.

Личности задержанных не раскрывались. Но, как отмечает "Радио Свобода", 14 января стало известно, что Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца до 13 марта задержанных по запросу США предполагаемых хакеров из REvil, россиян Романа Муромского и Андрея Бессонова.

Старший чиновник Белого дома по кибербезопасности во время пресс-колла 14 января заявил, что США "приветствуют, что Кремль предпринимает правоохранительные меры для борьбы с программами-вымогателями, исходящими из его границ".

"Насколько мы понимаем, один из арестованных сегодня человек несет ответственность за нападение на Colonial Pipeline прошлой весной. Мы стремимся к тому, чтобы те, кто проводил атаки программ-вымогателей против американцев, предстали перед судом, в том числе те, кто проводил эти атаки на JBS, Colonial Pipeline и Kaseya. Я также хочу внести ясность: на наш взгляд, это не связано с тем, что происходит с Россией и Украиной. Я не говорю о мотивах Кремля, но мы довольны этими первоначальными действиями", – сказал он.

Чиновник сообщил, что в июне 2021 года президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин создали группу экспертов Белого дома и Кремля по программам-вымогателям

"Мы встречались в рамках этого канала и обсуждали необходимость принятия Россией мер против преступников-вымогателей, действующих внутри их границ. Мы также поделились информацией о лицах, действующих из России, которые осуществили подрывные атаки на важнейшую инфраструктуру США", – рассказал он.

Чиновник заявил, что в США ожидают судебного преследования задержанных российским государством в рамках его правовой системы.

"Мы ожидаем, что Россия объявит об арестах и что Россия будет возбуждать судебные иски в рамках своей собственной системы против этих преступников за преступления, которые они совершили. Таковы наши ожидания. И действительно, по вашему мнению, мы ожидаем, что они предстанут перед правосудием не только за свои прошлые преступления, но и для предотвращения будущих", – добавил он.

Группировка REvil совершала кибератаки на компании с помощью программ, шифрующих их данные, а потом требовала выкуп за возврат доступа к ним.