США ввели санкции против гражданина Украины за организацию кибератак

Минфин США заявил, что хакеры в результате кибератак получили выкуп на сумму более $200 млн Фото: depositphotos.com

"Васинский применил программы-вымогатели как минимум против девяти американских компаний. Васинский также несет ответственность за деятельность программы-вымогателя против [американского производителя программного обеспечения] Kaseya в июле 2021 года, которая вызвала серьезные сбои в компьютерных сетях клиентской базы Kaseya", – говорится в сообщении.

Кроме санкций против Васинского, их ввели и против россиянина Евгения Полянина, тоже причастного к этим хакерским атакам.

"Полянин также развернул деятельность программы-вымогателя, нацеленную на несколько государственных структур США и компании частного сектора. Эти два человека являются частью киберпреступной группы, которая занималась вымогательством и получила выкуп на сумму более $200 млн, выплаченных в [криптовалютах] Bitcoin и Monero", – отмечает министерство.

В результате санкций все активы Полянина и Васинского, находящиеся в США, заблокированы. Также будут заблокированы любые организации, на 50 или более процентов принадлежащие одному из них или обоим. Финансовые учреждениям и другие лица, которые участвуют в операциях с хакерами, могут тоже попасть под санкции.