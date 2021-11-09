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США ввели санкции против гражданина Украины за организацию кибератак

Минфин США заявил, что хакеры в результате кибератак получили выкуп на сумму более $200 млн
Минфин США заявил, что хакеры в результате кибератак получили выкуп на сумму более $200 млн
Фото: depositphotos.com

Минфин США внес в санкционный список гражданина Украины Ярослава Васинского. Его подозревают в хакерских атаках на американские компании в составе связанной с Россией группировки REvil (другое название – Sodinokibi), сообщило 8 ноября министерство финансов США.

"Васинский применил программы-вымогатели как минимум против девяти американских компаний. Васинский также несет ответственность за деятельность программы-вымогателя против [американского производителя программного обеспечения] Kaseya в июле 2021 года, которая вызвала серьезные сбои в компьютерных сетях клиентской базы Kaseya", – говорится в сообщении.

Кроме санкций против Васинского, их ввели и против россиянина Евгения Полянина, тоже причастного к этим хакерским атакам.

"Полянин также развернул деятельность программы-вымогателя, нацеленную на несколько государственных структур США и компании частного сектора. Эти два человека являются частью киберпреступной группы, которая занималась вымогательством и получила выкуп на сумму более $200 млн, выплаченных в [криптовалютах] Bitcoin и Monero", – отмечает министерство.

В результате санкций все активы Полянина и Васинского, находящиеся в США, заблокированы. Также будут заблокированы любые организации, на 50 или более процентов принадлежащие одному из них или обоим. Финансовые учреждениям и другие лица, которые участвуют в операциях с хакерами, могут тоже попасть под санкции.

Контекст:

Кибератака на Kaseya произошла 2 июля и затронула более 1000 предприятий в различных странах мира. В частности, она задела крупнейшую сеть продуктовых супермаркетов в Швеции Coop, а в Германии пострадала IT-компания с тысячами клиентов. Всего от атаки пострадали предприятия в 17 странах, сообщило Associated Press.

После атаки хакеры REvil потребовали $70 млн за разблокировку поврежденных систем после атаки на компанию Kaseya.

Президент США Джо Байден поручил разведке изучить, кто стоит за кибератакой на производителя программного обеспечения Kaseya. Он пригрозил России ответом, если она окажется причастной.

Теги: Россия, США, Украина, хакеры, санкции, Kaseya, REvil
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