ФБР объявило в розыск гражданина России, подозреваемого в причастности к хакерской группировке REvil

Американские власти обвиняют Полянина в кибератаках с использованием программ-вымогателей и отмывании денег. Предполагается, что подозреваемый находится в российском Барнауле.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении Полянина, а также 22-летнего гражданина Украины Ярослава Васинского, которого американские власти считают участником группировки REvil.

"Эти два человека входили в группу киберпреступников, которая занималась распространением программ-вымогателей и получила более $200 млн в качестве выкупа в криптовалютах Bitcoin и Monero", – говорится в заявлении ведомства.

Госдепартамент США пообещал вознаграждение в размере $10 млн за информацию о руководителях группировки REvil и их местонахождении.