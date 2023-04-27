Украинские пилоты из Национального авиационного университета будут учиться в Чехии, на программу выделен €1 млн – ректор Максим Луцкий

Об этом сообщила 27 апреля пресс-служба НАУ.

Чехия выделила на это €1 млн по программе гуманитарной и экономической помощи Украине, утвержденной в 2022 году, говорится в релизе.

Ректор университета Максим Луцкий напомнил, что НАУ и Чешский технический университет в 2021 году подписали договор о сотрудничестве. По его словам, студенты НАУ будут учиться в чешской летной школе F Air в том числе в результате переговоров Луцкого с руководством технического университета.

Фото: nau.edu.ua

Согласно релизу, благодаря сотрудничеству университетов летную практику в Чехии смогут пройти 20–25 будущих гражданских пилотов.

"Предварительно мы подписали с чешским университетом договор о сотрудничестве. Его реализация, среди прочего, также предполагает гармонизацию образовательно-профессиональных программ подготовки пилотов университетов-партнеров в соответствии с уровнем европейских требований (стандартов EASA). Я горжусь нашей командой и уверен, что скоро буду гордиться нашими талантливыми студентами-пилотами, которые пройдут летную подготовку в чешской авиационной школе F Air. Я благодарен нашим чешским партнерам за доверие, за нашу многолетнюю дружбу, за поддержку Украины и нашей молодежи", – сказал Луцкий.