Украинский Центр общественного здоровья начал сбор жалоб на коррупцию при назначении лечения от гепатитов В и С

Центр общественного здоровья Минздрава Украины начал принимать жалобы и обращения от пациентов с вирусными гепатитами B и C, а также с зависимостью от опиоидов. Об этом пресс-служба ЦОЗ сообщила в Facebook 28 января.
"Мы это делаем для оценки доступа к лечению; фиксации и реагирования на случаи коррупции при получении лечения вирусных гепатитов В и С; фиксации и реагирования на случаи коррупции при получении лечения психических и поведенческих расстройств вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии. Если вы или ваши близкие имеете диагноз хронического вирусного гепатита В или С или зависимость от опиоидов и при попытках получить лечение сталкиваетесь с отказами в предоставлении медицинских услуг, требованиями внести средства, чтобы его получить, – пожалуйста информируйте об этом нас", – говорится в сообщении.
Пациенты могут отправить сообщение на почту [email protected] или заполнить форму по ссылке.
"Обращение может быть анонимным и конфиденциальным. Информация будет использоваться, чтобы улучшить предоставление услуг и обеспечить право всех пациентов на доступ к жизненно необходимому лечению", – заявили в ЦОЗ.
По состоянию на конец августа в Украине, по данным ЦОЗ, около 1,3 млн человек в Украине были инфицированы гепатитом С и более 500 тыс. – гепатитом В.