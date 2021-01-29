Украинский Центр общественного здоровья начал сбор жалоб на коррупцию при назначении лечения от гепатитов В и С

В Центре общественного здоровья Минздрава Украины призвали информировать, если пациенты с вирусными гепатитами B и C, а также с зависимостью от опиоидов сталкиваются с отказом в предоставлении медицинских услуг или требованиями заплатить за их получение.

ЦОЗ заявил, что будет собирать обращения и жалобы для оценки доступа к лечению Фото: depositphotos.com

Центр общественного здоровья Минздрава Украины начал принимать жалобы и обращения от пациентов с вирусными гепатитами B и C, а также с зависимостью от опиоидов. Об этом пресс-служба ЦОЗ сообщила в Facebook 28 января.

"Мы это делаем для оценки доступа к лечению; фиксации и реагирования на случаи коррупции при получении лечения вирусных гепатитов В и С; фиксации и реагирования на случаи коррупции при получении лечения психических и поведенческих расстройств вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии. Если вы или ваши близкие имеете диагноз хронического вирусного гепатита В или С или зависимость от опиоидов и при попытках получить лечение сталкиваетесь с отказами в предоставлении медицинских услуг, требованиями внести средства, чтобы его получить, – пожалуйста информируйте об этом нас", – говорится в сообщении.

Пациенты могут отправить сообщение на почту [email protected] или заполнить форму по ссылке.

"Обращение может быть анонимным и конфиденциальным. Информация будет использоваться, чтобы улучшить предоставление услуг и обеспечить право всех пациентов на доступ к жизненно необходимому лечению", – заявили в ЦОЗ.

По состоянию на конец августа в Украине, по данным ЦОЗ, около 1,3 млн человек в Украине были инфицированы гепатитом С и более 500 тыс. – гепатитом В.