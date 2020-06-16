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В Украине вирусным гепатитом инфицировано более 1,9 млн человек – Минздрав

По данным Центра общественного здоровья при Минздраве Украины, от вирусного гепатита В в стране вакцинировано 19,5% детей до одного года. От вирусного гепатита С вакцины не существует.

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Вакцинация помогает от гепатита В
Вакцинация помогает от гепатита В
Фото: pixabay.com

В Украине вирусным гепатитом В (ВГВ) и С (ВГС) инфицировано в общей сложности более 1,9 млн человек. Об этом 16 июня проинформировал Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Министерстве здравоохранения Украины.

"По оценкам, 1 342 418 украинцев инфицированы ВГС и 559 341 – ВГВ. Уберечься от гепатита В можно благодаря вакцинации. Вакцины против гепатита С не существует. Гепатит В сейчас неизлечим, в то время как гепатит С – излечим", – говорится в сообщении.

По данным ЦОЗ, на 1 мая от вирусного гепатита В в Украине вакцинировано 60 627 детей в возрасте до года, что составляет 19,5% от плановых прививок.

Гепатит – заболевание печени воспалительного характера. Может вызвать цирроз и карциному. ВГВ и ВГС являются причиной 96% всех случаев смертей, обусловленных гепатитами.

Теги: вакцинация, гепатит, украинцы, Минздрав, здравоохранение
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