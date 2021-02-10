Украинский институт будущего назначит стипендию имени Сергея Нижнего

14 января, скончался украинский юрист, соуправляющий партнер юридической компании Hillmont Partners Сергей Нижний. Команда Украинского института будущего в память о погибшем решила подарить обучение десяти слушателям курсов Школы государственной политики имени Ли Куан Ю.

Десятеро слушателей онлайн-курса Школы государственной политики им. Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура получат стипендию имени юриста Сергея Нижнего. Об этом сообщила пресс-служба Украинского института будущего (UIF).

"В январе 2021 этот мир покинул Нижний, вдохновитель кадровых проектов, профессионал, который хотел перемен в стране и выступал за подготовку специалистов в государственном правлении. Поэтому команда UIF решила продолжать воплощать цель Нижнего и подарить обучение десяти слушателям курсов Школы государственной политики им. Ли Куан Ю и, таким образом, подарить возможность получить образование мирового уровня тем, кто действительно этого достоин", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что стипендию назначат за значительные достижения в общественной или государственной сфере жизни Украины,

Стипендию могут получить частные лица, которые соответствуют следующим критериям:

имеют полное высшее образование;

ведут активную общественно-политическую деятельность;

работают или работали на государственной службе;

принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

В организации сообщили, что для участия в конкурсе на получение стипендии нужно предоставить мотивационное письмо на электронный адрес: [email protected]

Школа государственной политики Ли Куан Ю – онлайн-курсы, на которых можно получить образование мирового уровня в государственном управлении. Следующая очередь обучения в Школе стартует 5 марта.

Ли Куан Ю – первый премьер-министр Сингапура, возглавлял правительство Сингапура с 1959-го по 1990 год. Его называют автором "экономического чуда". При нем Сингапур из страны "третьего мира" превратился в один из главных финансовых центров мира. Также город вошел в тройку мировых лидеров по уровню жизни населения.

14 января, скончался украинский юрист, соуправляющий партнер юридической компании Hillmont Partners Нижний. Он умер после тяжелой болезни. У него остались жена и трое детей.

Нижний родился в 1980 году. Он входил в ближайшее окружение действующего президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он консультировал студию "Квартал 95", худруком которой был Зеленский до избрания главой государства. Кроме того, он был одним из спонсоров президентской кампании Зеленского.

В 2007 году Нижний баллотировался в Верховную Раду по списку "Нашей Украины – Народной самообороны", но в парламент не прошел. Был помощником нардепа от НУНС Николая Катеринчука.

В 2009-м Нижний получил адвокатскую лицензию. В 2016-м стал одним из основателей юридической компании Hillmont Partners. На сайте фирмы отмечается, что Нижний специализировался на сопровождении коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров. Пресс-служба компании называет его "одним из самых сильных судебных юристов в Украине в наиболее сложных спорах между инвесторами и в конфликтах инвесторов с государством".