"Украинский "Оскар" людям, внесшим свой вклад в укрепление государства". Стали известны имена победителей премии "Государственник года 2021"

"Если мы не будем поддерживать тех, кто действительно превращает государство, то на ком же тогда оно будет держаться?" – сказал на церемонии председатель правления Киевской школы госуправления Виктор Андрусив Фото: kspa.com.ua

"Мы все знаем "плохие" имена, мы знаем точно, за кого мы никогда не голосовали бы на выборах, но тех, кто действительно развивает государство, мы не знаем. Мы часто даже стесняемся сказать о положительных делах людей, потому что все воспримут как пиар. И это неправильно! Если мы не будем славить и поддерживать тех, кто действительно превращает государство, то на ком же тогда оно будет держаться? Молчанием мы сами уничтожаем перспективы своего государства. И именно поэтому мы вводим премию "Государственник года". Мы делаем это для того, чтобы показать обществу людей, действительно что-то меняющих", – подчеркнул во время церемонии председатель правления КШГУ Виктор Андрусив.

На участие в награждении было направлено около 200 заявок.

В состав жюри вошли политики, известные журналисты и управленцы: бывший народный депутат Игорь Попов, руководитель международного направления КШГУ Петр Кульпа, член совета директоров Канадско-украинской торговой палаты Игорь Лиски, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Олеся Бацман, основатель и главный редактор телеканала "Еспресо" Вадим Денисенко, глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина и заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

В номинации "Законотворец года" победил народный депутат от партии "Слуга народа" Павел Фролов – за работу над выработкой изменений в Конституции для создания эффективной модели госуправления в Украине.

Победителем в номинации "Управленец года" стал генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смилянский. Жюри одобрительно оценило его работу по превращению убыточного государственного предприятия в прибыльную бизнес-компанию.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Янченко стала лидером в номинации "Лучшая бизнес-инициатива в государственной сфере" благодаря работе в должности главы временной следственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, во время которой удалось разблокировать инвестиционных проектов на сумму свыше 12,6 млрд грн.

В номинации "Лучшая гуманитарная инициатива в государственной сфере" премию получил член Совета безбарьерности, секретарь общественной организации "Социальное единство" Антон Гулидин – за разработку и интеграцию проектов в госучреждениях, которые помогают людям с особыми потребностями.

Победителем в номинации "Лучшая региональная инициатива" стал мэр Мариуполя Вадим Бойченко с проектом "Стратегия Мариуполя 2030", целью которого является превращение города в лидера культурного и экономического перерождения.

И в самой главной номинации "Реформатор года" – премии за деятельность, приведшую к качественным сдвигам в одной или нескольких сферах деятельности государства, – победил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров – за инициативу разработки и внедрения электронного сервиса государственных услуг "Дія".

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал премию "Государственник года" "украинским "Оскаром" людям, которые внесли свой вклад в укрепление государства", и отметил, что такие мероприятия помогают искать команду, которая будет заниматься трансформацией Украины.