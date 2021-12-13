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"Украинский "Оскар" людям, внесшим свой вклад в укрепление государства". Стали известны имена победителей премии "Государственник года 2021"

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"Если мы не будем поддерживать тех, кто действительно превращает государство, то на ком же тогда оно будет держаться?" сказал на церемонии председатель правления Киевской школы госуправления Виктор Андрусив
"Если мы не будем поддерживать тех, кто действительно превращает государство, то на ком же тогда оно будет держаться?" – сказал на церемонии председатель правления Киевской школы госуправления Виктор Андрусив
Фото: kspa.com.ua

В Киеве состоялось награждение победителей из почти 200 претендентов первой ежегодной премией за заслуги перед государством "Государственник года" от Киевской школы госуправления имени Сергея Нижнего. Об этом сообщили 13 декабря на сайте КШГУ.

"Мы все знаем "плохие" имена, мы знаем точно, за кого мы никогда не голосовали бы на выборах, но тех, кто действительно развивает государство, мы не знаем. Мы часто даже стесняемся сказать о положительных делах людей, потому что все воспримут как пиар. И это неправильно! Если мы не будем славить и поддерживать тех, кто действительно превращает государство, то на ком же тогда оно будет держаться? Молчанием мы сами уничтожаем перспективы своего государства. И именно поэтому мы вводим премию "Государственник года". Мы делаем это для того, чтобы показать обществу людей, действительно что-то меняющих", – подчеркнул во время церемонии председатель правления КШГУ Виктор Андрусив.

На участие в награждении было направлено около 200 заявок.

В состав жюри вошли политики, известные журналисты и управленцы: бывший народный депутат Игорь Попов, руководитель международного направления КШГУ Петр Кульпа, член совета директоров Канадско-украинской торговой палаты Игорь Лиски, главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Олеся Бацман, основатель и главный редактор телеканала "Еспресо" Вадим Денисенко, глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Наталья Алюшина и заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

В номинации "Законотворец года" победил народный депутат от партии "Слуга народа" Павел Фролов – за работу над выработкой изменений в Конституции для создания эффективной модели госуправления в Украине.

Победителем в номинации "Управленец года" стал генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смилянский. Жюри одобрительно оценило его работу по превращению убыточного государственного предприятия в прибыльную бизнес-компанию.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Янченко стала лидером в номинации "Лучшая бизнес-инициатива в государственной сфере" благодаря работе в должности главы временной следственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, во время которой удалось разблокировать инвестиционных проектов на сумму свыше 12,6 млрд грн.

В номинации "Лучшая гуманитарная инициатива в государственной сфере" премию получил член Совета безбарьерности, секретарь общественной организации "Социальное единство" Антон Гулидин – за разработку и интеграцию проектов в госучреждениях, которые помогают людям с особыми потребностями.

Победителем в номинации "Лучшая региональная инициатива" стал мэр Мариуполя Вадим Бойченко с проектом "Стратегия Мариуполя 2030", целью которого является превращение города в лидера культурного и экономического перерождения.

И в самой главной номинации "Реформатор года" – премии за деятельность, приведшую к качественным сдвигам в одной или нескольких сферах деятельности государства, – победил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров – за инициативу разработки и внедрения электронного сервиса государственных услуг "Дія".

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко назвал премию "Государственник года" "украинским "Оскаром" людям, которые внесли свой вклад в укрепление государства", и отметил, что такие мероприятия помогают искать команду, которая будет заниматься трансформацией Украины.

Теги: реформы, премия, Антон Геращенко, Алеся Бацман, Игорь Попов, политика, Владислав Рашкован, Вадим Бойченко, Вадим Денисенко, Слуга народа, Михаил Федоров, Виктор Андрусив, Галина Янченко, Павел Фролов, жюри, церемония
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