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ОБЩЕСТВО

Украинский паспорт вошел в топ-30 в международном рейтинге

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По сравнению с 2022 годом украинский паспорт поднялся на пять позиций
По сравнению с 2022 годом украинский паспорт поднялся на пять позиций
Фото: depositphotos.com

Международная консалтинговая компания по вопросам гражданства и проживания Henley & Partners 18 июля опубликовала индекс паспортов мира, где загранпаспорт Украины занял 30-ю строчку.

По сравнению с 2022 годом украинский паспорт поднялся на пять позиций. Украина имеет безвизовый режим со 146 странами.

Вместе с Украиной 30-е место заняли также паспорта Гренады и Сент-Люсии.

Топ-10 самых влиятельных паспортов выглядит так:

  • Сингапур (192 страны);
  • Италия и Германия (190);
  • Финляндия, Франция, Швеция и Япония (189);
  • Дания, Ирландия, Нидерланды и Великобритания (188);
  • Чехия, Норвегия, Швейцария и Португалия (187);
  • Венгрия и Польша (186);
  • Канада и Греция (185);
  • Литва и США (184);
  • Латвия, Словакия и Словения (183);
  • Эстония и Исландия (182);

Что касается паспорта страны-агрессора России, то он занял 49-е место (безвиз с 115 странами), Беларусь – 64-е место (79 стран).

Последние места в рейтинге – 101-е, 102-е и 103-е – заняли Сирия (30 стран), Ирак (29) и Афганистан (27).

Контекст:

The Henley Passport Index – глобальный рейтинг стран, измеряющий степень свободы передвижения по миру их граждан. С 2005 года этот рейтинг привлекательности паспортов создает международная консалтинговая компания Henley & Partners. В целом компания оценивает документы в 199 странах.

Для формирования рейтинга Henley & Partners использует базу Timatic, которая собирает данные о паспортных, визовых и таможенных требованиях каждой страны и территории. Страны, с паспортами которых граждане получают больше всего препятствий во время путешествий, получают самые низкие баллы в индексе и наоборот.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Германия, загранпаспорт, Украина, Ирак, Беларусь, Греция, Латвия, Польша, Великобритания, Португалия, рейтинг, Афганистан, Сирия, Эстония, Италия, Канада, Япония, Литва, Нидерланды, Дания, Норвегия, Венгрия, паспорт, Исландия, безвизовый режим, Ирландия, документы, Гренада
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