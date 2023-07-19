Украинский паспорт вошел в топ-30 в международном рейтинге

По сравнению с 2022 годом украинский паспорт поднялся на пять позиций. Украина имеет безвизовый режим со 146 странами.

Вместе с Украиной 30-е место заняли также паспорта Гренады и Сент-Люсии.

Топ-10 самых влиятельных паспортов выглядит так:

Что касается паспорта страны-агрессора России, то он занял 49-е место (безвиз с 115 странами), Беларусь – 64-е место (79 стран).

Последние места в рейтинге – 101-е, 102-е и 103-е – заняли Сирия (30 стран), Ирак (29) и Афганистан (27).

Контекст:

The Henley Passport Index – глобальный рейтинг стран, измеряющий степень свободы передвижения по миру их граждан. С 2005 года этот рейтинг привлекательности паспортов создает международная консалтинговая компания Henley & Partners. В целом компания оценивает документы в 199 странах.

Для формирования рейтинга Henley & Partners использует базу Timatic, которая собирает данные о паспортных, визовых и таможенных требованиях каждой страны и территории. Страны, с паспортами которых граждане получают больше всего препятствий во время путешествий, получают самые низкие баллы в индексе и наоборот.