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"Укрэнерго" призвало украинцев уменьшить электропотребление по вечерам

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Наиболее сложным для энергосистемы является период с 16.00 до 23.00
Наиболее сложным для энергосистемы является период с 16.00 до 23.00
Фото: depositphotos.com

В "Укрэнерго" призвали уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы. Самый сложный для энергосистемы период – с 16.00 до 23.00.

В компании отмечают, что сейчас на электростанциях производится достаточно электроэнергии для обеспечения нужд потребителей, однако с началом рабочей недели потребление возросло.

"На сегодня диспетчерский центр "Укрэнерго" не прогнозирует отключений, но подчеркиваем необходимость уменьшить потребление электрической энергии в вечерние часы суток. Наиболее сложным для энергосистемы является период с 16.00 до 23.00. В это время уменьшается активность работы солнечных электростанций. Поэтому для обеспечения растущего спроса необходимо привлекать дополнительные энергоблоки, количество которых ограничено", – подчеркнули в компании.

В "Укрэнерго" добавили, что количество энергоблоков пока ограничено, а 9 июля в плановый ремонт вывели энергоблок одной из атомных электростанций, что также негативно повлияло на объемы производства электроэнергии.

Кроме того, мощности гидроэлектростанций уменьшены из-за завершения половодья. Также в результате российских авиаударов около 40 линий электропередачи напряжением 220-750 кВ повреждены, а 408 населенных пунктов в прифронтовых и приграничных областях остаются обесточенными.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Укрэнерго, электроэнергия, электростанция, энергосистема
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