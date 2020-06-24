"Укрзалізниця" анонсировала возобновление железнодорожного сообщения со Львовом

Как сообщает пресс-служба компании, об этом заявил и.о. председателя правления "Укрзалізниці" Иван Юрик.
"Компания возобновляет рейсы поездов №743/744, №715/716, №91/92 (Киев – Львов), а также №12/11 Львов – Одесса", – говорится в сообщении.
Кроме того, поезда, которые до этого следовали через Львов без остановки, теперь будут останавливаться в городе. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время, сказал Юрик.
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