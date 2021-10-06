Утечка данных украинских пользователей Facebook не подтвердилась – Денисова

Вероятный слив данных не связан со сбоем в работе соцсети 4 октября Фото: depositphotos.com

"4 октября в средствах массовой информации появились сообщения о том, что персональные данные пользователей Facebook незаконно распространяются в обмен на финансовое вознаграждение через популярный хакерский форум. В частности, информационная платформа сообщает, что хакеры торгуют такими данными, как имена, адреса электронной почты, номера телефонов, геолокации, пол и ID страниц пользователей Facebook", – отметила Денисова.

Она добавила, что европейская штаб-квартира Facebook, расположенная в Дублине, проверяет информацию.

"Сейчас отсутствуют подтвержденные факты об утечке персональных данных украинцев через хакерский форум", – заявила омбудсмен.

Она напомнила о защите данных при использовании социальными сетями. В частности Денисова отметила важность установки антивирусных программ, игнорирование подозрительных электронных сообщений или запросов.

С целью предотвращения несанкционированного доступа к устройствам рекомендуется:

создавать пароль, содержащий не менее восьми символов, большие и маленькие буквы, цифры и символы;

менять пароль не реже одного раза в шесть месяцев

для каждой учетной записи создавать уникальный пароль;

не хранить пароли в прикладных системах и в свободном доступе для третьих лиц;

использовать для входа в аккаунт метод двухфакторной аутентификации.

Ответственное отношение к своим и чужим персональным данным является одним из важных шагов для установления и поддержания надлежащего уровня защиты наших персональных данных, подчеркнули в Офисе омбудсмена.