В 2019 году из украинских колоний убегали 19 раз – уголовно-исполнительная служба

Шесть побегов из украинских исправительных колоний, которые были зафиксированы в 2019 году, произошли в Винницкой области, отметили в Государственной уголовно-исполнительной службе.

В 2019 году из исправительных колоний Украины осужденные убегали 19 раз. Об этом на запрос УНН проинформировали в Государственной уголовно-исполнительной службе (ГУИС).

"В течение 2019 года из мест лишения свободы, а именно из участков социальной реабилитации исправительных колоний совершено 18 побегов, из исправительных колоний минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания совершен один побег", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что шесть побегов было из исправительных учреждений Винницкой области, по два – в Запорожской и Николаевской областях, по одному случаю – в колониях Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черкасской областей.

Все убегавшие были задержаны, подчеркнули в уголовно-исправительной службе.

"Побегов из-под стражи, с территории охраняемых зон, учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов ГУИС Украины в течение 2019-го и текущего года не допущено", – уточнили в ведомстве.

По данным ГУИС на 1 декабря 2019 года, на подконтрольной украинским властям территории работали 148 учреждений исполнения наказаний.