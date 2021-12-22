В 2021 году 3 млн украинцев впервые воспользовались скоростным мобильным интернетом – Федоров

По его словам, 3 млн украинцев в этом году впервые воспользовались скоростным мобильным интернетом, а 8 млн перешли с 3G на 4G.

"В рамках проекта "Интернет-субвенция" подключено более 2,5 тыс. маленьких сел. В ближайшие несколько недель планируем выполнить нашу задачу – 3 тыс. сел получат доступ к оптическому интернету. А это около 1 млн украинцев и более 6 тыс. разных соцобъектов. Этот проект значительно приблизил нас к главной цели – обеспечить 95% населения скоростным интернетом", – заявил глава Минцифры.

В 2,5 тыс. сел живут примерно 850 тыс. человек, отметила пресс-служба Минцифры. В эту зону входит 5950 соцзаведений, среди которых более 840 школ, 500 детсадов, 1500 медучреждений, 1800 домов культуры, 780 библиотек.

В Минцифры подчеркнули, что благодаря проекту "Интернет-субвенция" в Черниговской, Херсонской и Житомирской областях количество людей, не имеющих возможности подключиться к скоростному интернету, за этот год уменьшилось на 50%, 38% и 32% соответственно.