В аэропорту Львов выключили электричество, шесть рейсов задержали

Сотрудники Международного аэропорта Львов регистрировали пассажиров вручную. Сейчас регистрация продолжается на рейсы в Анталию, Киев и Варшаву.

В Международном аэропорту Львов имени Данила Галицкого 15 октября задержали шесть рейсов из-за отключения электроэнергии. Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook.

"В связи с отключением городской сети питания произошло полное обесточивание Международного аэропорта Львов", – сообщили в аэропорту.

Сотрудники аэропорта регистрировали пассажиров вручную, посадки на рейсы не останавливали. Из-за этого были незначительные задержки авиарейсов, уточнили в аэропорту.

На онлайн-табло аэропорта регистрация продолжается на рейс в Анталию (время вылета – 12.05), в Киев (12.15) и Варшаву (18.30).

Ожидаются три рейса. Первый ­– в Анталию с плановым временем вылета в 12.50, а также два – в Стамбул (время вылета в 16.00 и в 21.45).