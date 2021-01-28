В Бабьем Яру откроют мемориальную синагогу. Арт-объект будет открываться и закрываться как книга

Мемориальный центр "Бабий Яр" планирует открыть мемориальную синагогу в Бабьем Яру в Киеве 8 апреля – в день памяти Катастрофы и героизма (Йом ха-Шоа), когда чтут память жертв Холокоста.

Мемориальный центр "Бабий Яр" начал работы по возведению мемориального объекта "Место для размышлений" в Бабьем Яру в Киеве.

Арт-объект в виде символической мемориальной синагоги планируют открыть 8 апреля – в день памяти Катастрофы и героизма (Йом ха-Шоа), когда чтут память жертв Холокоста, сообщили изданию "ГОРДОН" в пресс-службе мемориального центра.

Синагога будет оборудована механизмами, которые позволят ей открываться и закрываться подобно книге. Конструкцию сделают из амбарного дуба 200–300-летней давности, привезенного из разных уголков Украины. Внутри синагогу распишут узорами и текстами молитв, которыми украшали старинные синагоги на западе Украины – они были уничтожены нацистами во время Второй мировой войны, говорится в релизе.

Фундамент для объекта ставить не будут. Его построят на небольшом участке за памятником "Менора" у склона оврага, где евреи традиционно собираются, чтобы почтить память своих близких, погибших в Бабьем Яре, сообщили в мемориальном центре.

Автором проекта стал известный архитектор, профессор Базельского университета Мануэль Герц, который спроектировал синагогу в Майнце.

"Меня вдохновила идея, что синагога может быть книгой, которую мы приходим вместе читать и попадаем во вселенную рассказов, раскрывающих историю. Смысл в том, что она будет возведена на священной земле. Это будет не только дань памяти погибшим, но и взгляд в будущее", – рассказал он.

Визуализацию объекта мемориальный центр обнародовал в Facebook.

Возведение объекта "Место для размышлений" запланировано в рамках художественной концепции мемориального комплекса и на основании разрешения Министерства культуры и информационной политики №108/6.11.1, выданного 22 января.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.