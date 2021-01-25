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Инсталляция, место для молитв и архив. В Киеве представили художественную концепцию Мемориала Холокоста "Бабий Яр"

Уже весной 2021 года, к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, планируется возведение синагоги и открытие экспозиционной зоны.

Над художественной концепцией работала международная группа авторов
Над художественной концепцией работала международная группа авторов
Фото: depositphotos.com

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" представил художественную концепцию мемориала. Об этом пресс-служба центра сообщила изданию "ГОРДОН".

Концепция была представлена 14 января наблюдательному совету и 21 января общественному совету Мемориального центра. Она была поддержана членами наблюдательного совета и получила положительные отзывы от членов общественного совета.

Над художественной концепцией работала международная группа авторов. В ее состав вошли признанные в мире и Украине архитекторы, историки, музейные кураторы, художники, исследователи Холокоста.

Согласно концепции, будущий Мемориальный комплекс будет включать:

  • музей трагедии Бабьего Яра 1941–1943 годов;
  • музей Холокоста в Украине и Восточной Европе;
  • музей истории забвения трагедии Бабьего Яра;
  • музей истории места и Куреневской трагедии;
  • инсталляцию, посвященную жертвам трагедии;
  • пространство для молитвы, в котором будут синагога, церковь, мечеть и неконфессиональное пространство;
  • образовательный и научный центр, дискуссионную площадку;
  • медиатеку, библиотеку, архив и коллекции;
  • образовательно-игровое пространство для детей;
  • центр реабилитации последствий психологической травмы.
Фото: Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"
Фото: Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр"

Автором синагоги выступил всемирно известный архитектор Мануэль Герц, спроектировавший уникальную синагогу в Майнце. В числе авторов отдельных проектов также сербская художница перформансов Марина Абрамович, украинский режиссер и сценарист Сергей Лозница.

Весной 2021 года, к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, планируется возведение синагоги и открытие экспозиционной зоны.

Илья Хржановский, художественный руководитель Мемориального центра, отметил, что сейчас, 80 лет спустя, уходит поколение последних свидетелей трагедии.

"Наша задача – превратить это из абстракции во что-то живое, что-то эмоционально влияющее, в то, что способно вызвать сострадание, чувство любви к ближнему, чувство стыда за человечество, которое допустило это, чувство нежности и боли утраты целого мира. Наша цель – создать такое пространство, которое сделает историю Бабьего Яра близкой, актуальной для любого человека, вне зависимости от нации, пола, возраста и религии", – прокомментировал он.

Презентация концепции и полный состав авторов опубликованы на сайте центра.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яре $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Холокост, Сергей Лозница, реабилитация, евреи, молитва, мемориал, архив, библиотека, Бабий Яр, синагога, Марина Абрамович, музей, Илья Хржановский
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