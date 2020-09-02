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Юрий Романенко
Юрий Романенко

Шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", журналист и блогер, соучредитель Украинского института будущего.


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Даже в такой деликатной теме, как трагедия Бабьего Яра, в Украине нашли повод для противостояния

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Эта история – типично украинская. Даже в такой деликатной теме, как Холокост в Украине и трагедия Бабьего Яра, некоторые люди умудрились найти повод для срача.

Как выглядит типично украинская история? Кто-то придумывает какую-то тему, в данном случае – это международная группа бизнесменов с еврейскими корнями, которая готова вложить более 100 млн баксов в мемориал и музей в Бабьем Яру. Когда тема обретает некую денежную величину, то появляются местные аборигены, которые начинают толкать "альтернативу".

Поскольку альтернатива никогда не имеет своих денег, то предлагается взять их из бездонного государственного бюджета, а чтобы как-то это оправдать, то теме придается концептуально-патриотический окрас, чтобы убедить общественность в том, что Украина способна реализовать самостоятельно подобный проект. По итогу те, кто двигают такую тему, рубят бюджетное бабло, а в финале появляется очередная грандиозно убогая конструкция вроде реконструированного Майдана с теплицами или свечка Голодомора возле Лавры.

Далее чуда не происходит, люди делят бабло, убогая экономика продолжает оставаться убогой, о теме все забывают, а потом появляется другая тема. А над всем этим висит срач. И в этом сраче всегда фигурирует рука Путина или еще какая-то страшная рука, прикрываясь которой можно залазить в бюджет под патриотическими "гаслами". Поэтому я считаю, что ничего из госбюджета Украина в мемориал в Бабьем Яру выделять не должна.

Если есть там какие-то инвесторы, пусть среди них есть еще и Фридман, к которому вся украинская элита мчалась на джазовый фестиваль во Львове, то пусть он это делает. Если после презентации проекта там будут какие-то неправильные и вредные нарративы звучать, то пусть государство влияет на инвесторов и корректирует эти нарративы, исходя из национальных интересов.

Все. И такой принцип должен работать во всех сферах.

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: Yuriy Romanenko / Facebook

Теги: госбюджет, мемориал, Юрий Романенко, Бабий Яр
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