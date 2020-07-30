Ермак возглавит рабочую группу по созданию мемориала Холокоста в Киеве

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак будет руководить комитетом, который должен координировать вопросы создания мемориального центра "Бабий Яр".

Рабочую группу по созданию мемориала Холокоста в Киеве возглавит глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом 28 июля в ходе онлайн-встречи, посвященной обсуждению строительства будущего мемориального центра "Бабий Яр", заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает издание Arutz Sheva.

Участники видеоконференции согласовали создание рабочего комитета во главе с Ермаком. Комитет должен координировать вопросы создания мемориала, а также займется подготовкой к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Глава государства подчеркнул, что поддерживает строительство мемориала, а также отметил важность памяти жертв Холокоста в Украине.

"Создание мемориала – очень важно для нашей страны. В ее истории было много трагических страниц. Однако мы должны помнить о них, рассказывать своим следующим поколениям. Такие моменты должны быть в истории Украины. Они в наших рассказах, в памяти, в книгах. Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь, и мы вместе с вами построили историю", – сказал Зеленский.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 миллионов, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.