Мемориал "Бабий Яр" оцифрует две редкие книги о событиях в концлагерях

Редкие издания "Мы Украинцы" и "Альбум политзаключенного" (Аушвиц) будут оцифрованы и выложены на онлайн-платформе мемориального центра "Бабий Яр". Это мемуары двух узников концлагерей – украинских националистов.

В мемориале "Бабий Яр" оцифруют две редкие книги о событиях в концлагерях. Об этом говорится в релизе центра, который имеется в распоряжении издания "ГОРДОН".

"Книжная коллекция Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в июле пополнилась двумя редкими книгами, написанными заключенными нацистских лагерей. А именно – работами Коваля "Мы Украинцы" и Палладия Осинки "Альбум политзаключенного" (Аушвиц). Эти книги будут оцифрованы и выложены на онлайн-платформе мемориального центра, которая запустится осенью. По запросу с цифровыми копиями смогут ознакомиться желающие. Оригиналы будут доступны для исследователей", – говорится в сообщении.

Издание "Мы Украинцы" – мемуары украинского националиста – узника нацистских лагерей Коваля, чье имя точно неизвестно.

"В этих мемуарах есть уникальные свидетельства, свидетельства и фотографии о концентрационных лагерях и лагерях смерти, в том числе Дахау, Бухенвальде и других", – рассказал куратор проекта "Коллекция" и директор издательских проектов фонда мемориала Олег Шовенко.

По его словам, еще больше книга интересна тем, что в ней отсутствуют какие-либо упоминания о евреях, что создает поле для исследования проблемы.

Вторая книга – "Альбум политзаключенного" (Аушвиц) Палладия Осинки – альбом заключенного украинского националиста с рисунками, которые рассказывают о повседневном быте Аушвица: способах пыток, сценах допросов, различных типах заключенных и так далее. Рисунки сделаны в виде шаржей, также там содержится большое количество характерного для лагерей сленга.

Это издание было издано сразу после войны в Мюнхене в 1946 году за деньги самого автора Петра Балея (Палладий Осинка – псевдоним автора). Он был общественным деятелем, публицистом, писателем, участвовал в национально-освободительной борьбе в рядах ОУН. Во время Второй мировой войны был заключен в Освенциме.

Эти издания сохранились в единичных экземплярах и имеют общественно-историческую, научную, мемориальную ценность.

Благотворительный фонд Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" – неправительственная благотворительная организация, которая призвана чтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества путем сохранения и изучения истории Холокоста.