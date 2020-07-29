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Президент поддержал строительство мемориала Холокоста "Бабий Яр" в Киеве

Память жертв Холокоста в Украине важно чтить, подчеркнул президент страны Владимир Зеленский. Он поддержал создание мемориала Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.

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Зеленский участвовал в обсуждении проекта по видеосвязи
Зеленский участвовал в обсуждении проекта по видеосвязи
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеоконференции с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" поддержал строительство комплекса в Киеве. Об этом 29 июля издание "ГОРДОН" проинформировали представители фонда.

"Многие украинцы носят высокое звание "Праведник народов мира". Это те украинцы, которые спасали евреев во время Холокоста, часто ценой собственной жизни. Создание мемориала – это очень важно для нашей страны. В ее истории было много трагических событий. Но мы должны помнить о них, рассказывать будущим поколениям. Такие моменты должны быть в истории Украины. Они есть в наших рассказах, в памяти, в книгах. Очень хочется, чтобы этот проект воплотился в жизнь и мы вместе с вами создали историю", – сказал президент.

Председатель наблюдательного совета фонда Натан Щаранский подчеркнул, что история Бабьего Яра важна не только для еврейского народа, потому что в этом месте погибли представители и других национальностей, в том числе украинцы, белорусы и поляки.

"Наши цели одинаковые – бороться за свободу и демократию наших народов. Эта инициатива – не просто памятник, это будет выдающийся мемориал с музеем и исследовательским центром, что будет способствовать повышению уровня толерантности в обществе и иметь глобальное значение для позиционирования Украины в мире и международного признания. Во всем мире такие институции создаются в партнерстве с государством при поддержке первых лиц", – объяснил Щаранский.

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер выразил мнение, что будущий мемориал "должен давать посетителям четкий ответ на вопрос, что такое антисемитизм".

"Это третье поколение, которое знает о Холокосте. Но если об Аушвице знают практически все, то история Бабьего Яра почти неизвестна молодежи. Я хочу, чтобы в Киев приезжали увидеть мемориал "Бабий Яр", чтобы понять, что здесь произошло", – считает Лаудер.

По словам бывшего президента Польши Александра Квасьневского, "этот проект имеет огромное влияние на имидж Украины и на то, как люди будут понимать современную Украину".

"Очень важно показать, что Украина – это часть цивилизованного мира, она чтит свою память и знает свою историю", – сказал член наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" Святослав Вакарчук.

Бывший министр иностранных дел, экс-вице-канцлер Германии Йошка Фишер заявил, что основной целью проекта должно стать просветительство и обращение к молодому поколению. Он отметил, что в проекте будут "использовать инновационные технологи, чтобы сохранить историю".

В наблюдательный совет фонда пригласили первого президента Украины Леонида Кравчука, который считает, что будущий мемориал должен быть "объективно правдивым, честным и гуманным".

"Проект интересный, важный и всеобъемлющий. Но мы должны спроектировать его так, чтобы не было разночтений. Нам нужно все сделать так, чтобы он соответствовал самым высоким гуманитарным целям", – объяснил Кравчук.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Леонид Кравчук, памятник, Холокост, Святослав Вакарчук, антисемитизм, Александр Квасьневский, Натан Щаранский, Владимир Зеленский, евреи, Бабий Яр
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