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Исследователи мемориала Холокоста нашли более 800 новых имен жертв расстрелов в Бабьем Яру

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" за полгода нашел 867 новых имен жертв массовых расстрелов во время нацистской оккупации Киева в 1941–1943 годах, которые ранее не указывались ни в каких списках погибших и книгах памяти.

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В рамках проекта исследователи восстанавливают личности погибших киевлян
В рамках проекта исследователи восстанавливают личности погибших киевлян
Фото предоставлено Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр"

В Мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр" нашли более 800 новых имен жертв расстрелов в Бабьем Яру. Об этом говорится в релизе центра, который имеется в распоряжении редакции издания "ГОРДОН".

Проекту "Имена" удалось установить новые фамилии погибших от рук нацистов, которые были ранее неизвестны.

"Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" за полгода нашел 867 новых имен жертв массовых расстрелов во время нацистской оккупации Киева в 1941–1943 годах, которые ранее не указывались ни в каких списках погибших и книгах памяти. Также исследователи в рамках проекта "Имена" систематизировали и упорядочили объединенный список погибших, который содержит более 18 тыс. имен", – говорится в сообщении.

Руководитель проекта Анна Фурман рассказала, что цель Мемориального центра "Бабий Яр" – восстановить историческую память и найти полную информацию обо всех погибших в Бабьем Яру и их родственниках, а также о людях, которые жили в то время в Киеве.

"Мы объединили данные всех существующих мартирологов – списки погибших, книги памяти, архивные данные – в единую универсальную базу, чего до нас никто не делал", – отметила она.

По словам Фурман, также проект дополнил и верифицировал информацию по почти 3,2 тыс. имен.

"В имеющихся списках есть ошибки, где-то неправильно написана фамилия. Мы убрали дубликаты, проверили и расширили информацию. То есть напротив фамилий теперь указано, чем занимался погибший до и во время войны, принимал ли он участие в движении сопротивления, имел ли семью, какими были обстоятельства гибели и так далее", – рассказала руководитель проекта.

Она добавила, что проект не фокусируется на этническом происхождении или политических взглядах погибших – ищутся имена всех, кто умер во время оккупации от рук нацистов и чье место захоронения неизвестно, – гражданские лица и военнопленные, убитые в Бабьем Яру, Сырецком лагере и тюрьмах, а также убитые или пропавшие без вести члены советского и националистического подполья.

Проект "Имена" восстанавливает максимально полную информацию о погибших в Бабьем Яру и их родственниках, а также о людях, живших в то время в Киеве. В исследовательскую группу проекта вошли ученые-историки, юристы, IT-специалисты. Команда сравнивает состав населения Киева в период оккупации, до войны и в послевоенные годы и исследует широкий круг источников – архивные документы, воспоминания выживших и свидетелей тех событий, материалы паспортных и домовых книг, адресных столов, метрических книг и ЗАГСов, которые содержат данные о рождении, браке, смерти людей.

Теги: Холокост, жертвы, мемориал, архив, документы, Бабий Яр, погибшие, пропавшие без вести
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