ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Мемориальный центр "Бабий Яр" выложит в общий доступ более 600 архивов из ЗАГСов

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с Государственным архивом Киева оцифровывает архивные книги ЗАГСов 1925–1936 годов. Эти документы уже ждут люди, которым необходимо подтвердить свое происхождение или установить факт родственных связей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На данный момент оцифровано уже более 20 тыс. документов
На данный момент оцифровано уже более 20 тыс. документов 
Фото предоставлено Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр"

В Мемориальном центре "Бабий Яр" сообщили о намерении выложить в общий доступ более 600 архивов из ЗАГСов. Об этом говорится в релизе, который имеется в распоряжении издания "ГОРДОН".

"Эти документы в цифровом формате годами ждут сотни людей, которым нужно подтвердить свое происхождение", – говорится в сообщении.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с Государственным архивом Киева оцифровывает архивные книги ЗАГСов 1925–1936 годов. Работа ведется в рамках проекта "Имена". На данный момент оцифровано уже более 20 тыс. документов за 1925–1926 годы.

Всего в архиве более 600 книг ЗАГСов, они содержат записи о рождении, смерти, браке, изменении фамилий.

"Материалов ЗАГСов того времени очень много, мы обрабатываем их частями, по годам. Эти документы в цифровом формате сейчас пользуются спросом, люди ищут их с конкретной целью – узнать что-то о своих предках, подтвердить еврейство или другую национальность для эмиграции, составить родословную, провести генеалогическое исследование", – рассказала руководитель проекта "Имена" Анна Фурман.

По словам директора Государственного архива Киева Александра Панченко, архиву сложно оцифровать документы самостоятельно, а хранить их негде.

"Записи ЗАГСов поступают к нам в архив на хранение и для общего пользования через 75 лет. К сожалению, сейчас у нас недостаточно места в хранилище, поэтому у нас хранятся документы только по 1936 год. Записи с 1919 по 1923 годы мы оцифровали сами, но у нас есть определенные проблемы с сайтом, поэтому пока эти сканы можно найти только в электронной базе в нашем читальном зале", – отметил он.

Оцифрованный архив книг ЗАГСов в сентябре будет доступен на новой онлайн-платформе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", которая будет запущена в сентябре.

Проект "Имена" был создан Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" для того, чтобы восстановить максимально полную информацию о погибших в Бабьем Яру и об их родственниках, а также о людях, которые в то время жили в Киеве. Еще одна его цель – сравнить состав населения Киева в период оккупации, а также до войны и в послевоенные годы, говорится в релизе.

Теги: Киев, Холокост, архив, документы, Бабий Яр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие
Тарабарова показала, как отпраздновала 30-летие
66-летний Белуши показал, как ухаживает за кожей с помощью глины
66-летний Белуши показал, как ухаживает за кожей с помощью глины
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных
Парасюк позировал с охапкой роз в ожидании родных
  "Переписка нас сблизила". Седокова рассказала, как познакомилась со своим женихом
  "Переписка нас сблизила". Седокова рассказала, как познакомилась со своим женихом
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за агента по недвижимости
Племянница принцессы Дианы выходит замуж за агента по недвижимости
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
Жена Dzidzio попросила мужа привезти херсонские арбузы
Жена Dzidzio попросила мужа привезти херсонские арбузы
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
Предварительное слушание по делу Ефремова не состоялось
Предварительное слушание по делу Ефремова не состоялось
"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней
"Неудержимая Булитко и бестия Каминская". Участник "Танцев со звездами" Дикусар сравнил экс-партнершу с нынешней
"Было интересно попробовать вести программу на украинском языке". Тодоренко нашла в Украине работу на радио
"Было интересно попробовать вести программу на украинском языке". Тодоренко нашла в Украине работу на радио
"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"
"Буду "раздавать" на паркете". alyona alyona стала девятой участницей "Танцев со звездами"
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Давай, мам, качай". Муж Пугачевой показал, как певица играет со своими детьми
"Давай, мам, качай". Муж Пугачевой показал, как певица играет со своими детьми
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Диких должно быть много". Соцсети поздравляют Ребрик с третьей беременностью
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
"Скоро мама", "Животик уже видно". Богомолов показал, как сейчас выглядит Собчак
"Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, приготовить завтрак". Джамала рассказала, как проходит ее отдых в Турции
"Нет сил. Все кричат. Всех надо помыть, приготовить завтрак". Джамала рассказала, как проходит ее отдых в Турции
"Кто тут совсем дурак набитый? Неужто все это наймиты?" Шнуров написал стихотворение о многолюдных протестах в Хабаровске
"Кто тут совсем дурак набитый? Неужто все это наймиты?" Шнуров написал стихотворение о многолюдных протестах в Хабаровске
  "Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
"Я его боюсь". Боржемская рассказала о причинах развода с Узелковым
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
"Горжусь семьей". Сын Ротару рассказал, чем занимается брат певицы
"Горжусь семьей". Сын Ротару рассказал, чем занимается брат певицы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS