Мемориальный центр "Бабий Яр" выложит в общий доступ более 600 архивов из ЗАГСов

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с Государственным архивом Киева оцифровывает архивные книги ЗАГСов 1925–1936 годов. Эти документы уже ждут люди, которым необходимо подтвердить свое происхождение или установить факт родственных связей.

В Мемориальном центре "Бабий Яр" сообщили о намерении выложить в общий доступ более 600 архивов из ЗАГСов. Об этом говорится в релизе, который имеется в распоряжении издания "ГОРДОН".

"Эти документы в цифровом формате годами ждут сотни людей, которым нужно подтвердить свое происхождение", – говорится в сообщении.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с Государственным архивом Киева оцифровывает архивные книги ЗАГСов 1925–1936 годов. Работа ведется в рамках проекта "Имена". На данный момент оцифровано уже более 20 тыс. документов за 1925–1926 годы.

Всего в архиве более 600 книг ЗАГСов, они содержат записи о рождении, смерти, браке, изменении фамилий.

"Материалов ЗАГСов того времени очень много, мы обрабатываем их частями, по годам. Эти документы в цифровом формате сейчас пользуются спросом, люди ищут их с конкретной целью – узнать что-то о своих предках, подтвердить еврейство или другую национальность для эмиграции, составить родословную, провести генеалогическое исследование", – рассказала руководитель проекта "Имена" Анна Фурман.

По словам директора Государственного архива Киева Александра Панченко, архиву сложно оцифровать документы самостоятельно, а хранить их негде.

"Записи ЗАГСов поступают к нам в архив на хранение и для общего пользования через 75 лет. К сожалению, сейчас у нас недостаточно места в хранилище, поэтому у нас хранятся документы только по 1936 год. Записи с 1919 по 1923 годы мы оцифровали сами, но у нас есть определенные проблемы с сайтом, поэтому пока эти сканы можно найти только в электронной базе в нашем читальном зале", – отметил он.

Оцифрованный архив книг ЗАГСов в сентябре будет доступен на новой онлайн-платформе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", которая будет запущена в сентябре.

Проект "Имена" был создан Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр" для того, чтобы восстановить максимально полную информацию о погибших в Бабьем Яру и об их родственниках, а также о людях, которые в то время жили в Киеве. Еще одна его цель – сравнить состав населения Киева в период оккупации, а также до войны и в послевоенные годы, говорится в релизе.