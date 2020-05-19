На данный момент в Чернобыльской зоне уже установлена одна система с использованием технологии оптического и тепловизионного позиционирования, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Система наблюдения за зоной отчуждения будет работать в режиме 24/7 Фото: Aleksandr Sirota / Facebook

В Чернобыльской зоне отчуждения тестируют оборудование для раннего выявления пожаров. Об этом 19 мая в Facebook сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

На данный момент в рамках пилотного проекта уже установлена одна система с использованием технологии оптического и тепловизионного позиционирования.

"Раннее выявление пожаров и постоянный мониторинг – это одна из первоочередных задач, требующих комплексного решения. Важнейшие элементы, которые должны быть в системе раннего обнаружения пожаров – это точность и оперативность, чтобы пожарные смогли немедленно отправиться на место возгорания и ликвидировать его", – подчеркнул председатель Госагентства Сергей Калашник.

Отмечается, что данные с камер, которые установлены в зоне отчуждения, будут поступать на диспетчерский пункт. Если оборудование зафиксирует повышение температурного режима, диспетчер автоматически начнет получать уведомления.

Система будет работать в режиме 24/7, и диспетчер благодаря оптическим технологиям сможет подробно рассмотреть, где было зафиксировано превышение температурного режима и оперативно отреагировать.

Если тестирование пилотного проекта окажется успешным, будет рассмотрена возможность использования технологии оптического и тепловизионного позиционирования на всей территории Чернобыльской зоны отчуждения.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. По данным на тот момент врио главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении. Еще один мужчина, вероятно, причастный к возгоранию, был задержан 13 апреля.

28 апреля в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о локализации последних двух очагов возгорания. Еще несколько дней тлеть продолжали пни и трава.