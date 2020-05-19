Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В Чернобыльской зоне отчуждения тестируют оборудование для раннего выявления пожаров

На данный момент в Чернобыльской зоне уже установлена одна система с использованием технологии оптического и тепловизионного позиционирования, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Система наблюдения за зоной отчуждения будет работать в режиме 24/7
Система наблюдения за зоной отчуждения будет работать в режиме 24/7
Фото: Aleksandr Sirota / Facebook

В Чернобыльской зоне отчуждения тестируют оборудование для раннего выявления пожаров. Об этом 19 мая в Facebook сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

На данный момент в рамках пилотного проекта уже установлена одна система с использованием технологии оптического и тепловизионного позиционирования.

"Раннее выявление пожаров и постоянный мониторинг – это одна из первоочередных задач, требующих комплексного решения. Важнейшие элементы, которые должны быть в системе раннего обнаружения пожаров – это точность и оперативность, чтобы пожарные смогли немедленно отправиться на место возгорания и ликвидировать его", – подчеркнул председатель Госагентства Сергей Калашник.

Отмечается, что данные с камер, которые установлены в зоне отчуждения, будут поступать на диспетчерский пункт. Если оборудование зафиксирует повышение температурного режима, диспетчер автоматически начнет получать уведомления.

Система будет работать в режиме 24/7, и диспетчер благодаря оптическим технологиям сможет подробно рассмотреть, где было зафиксировано превышение температурного режима и оперативно отреагировать.

Если тестирование пилотного проекта окажется успешным, будет рассмотрена возможность использования технологии оптического и тепловизионного позиционирования на всей территории Чернобыльской зоны отчуждения.

https://www.facebook.com/dazv.gov.ua/posts/3485128814850545

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. По данным на тот момент врио главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении. Еще один мужчина, вероятно, причастный к возгоранию, был задержан 13 апреля.

28 апреля в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о локализации последних двух очагов возгорания. Еще несколько дней тлеть продолжали пни и трава.

Теги: Украина, экология, пожар, поджог, Чернобыль, зона отчуждения
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS